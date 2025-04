Lokedi bate récord del maratón de Boston en un doblete keniano

La keniana Sharon Lokedi pulverizó este lunes el récord del maratón de Boston (Estados Unidos) y su compatriota John Korir se impuso en la carrera masculina, emulando el triunfo de su hermano Wesley 13 años atrás.

Lokedi se coronó con un tiempo de dos horas, 17 minutos y 22 segundos, la mejor marca femenina en el maratón anual más antiguo del mundo.

La keniana mejoró en más de dos minutos y medio el récord vigente en Boston, fijado por la etíope Buzunesh Deba en 2014 en 2h19:59.

Lokedi, que fue segunda el año pasado, le ganó esta vez el pulso a su compatriota Hellen Obiri, con quien volvió a disputarse la victoria en el mano a mano final.

Obiri, que pugnaba por su tercer título consecutivo en Boston, se conformó con el segundo escalón del podio (2h17:41) y la etíope Yalemzerf Yehualaw fue tercera (2h18:06), ambas por debajo también del récord anterior.

De 35 años, Obiri aspiraba a ser la primera maratonista desde 1999 en ganar tres títulos consecutivos, una gesta solo lograda por cuatro mujeres.

"Aún no habíamos llegado a las cuestas. Mantuvimos el ritmo, pero me preocupaba ir demasiado rápido", recordó.

Lokedi, ganadora del maratón de Nueva York en 2022, reconoció que en su impulso final se conjuró para superar a Obiri, quien también la dejó a un paso del podio olímpico en los Juegos de París del año pasado.

"He terminado detrás de Hellen tantas veces, pero esta vez me dije a mí misma que no iba a volver a pasar", señaló. "Luché y lo desee con todas mis fuerzas. Me ha encantado cada parte de esta carrera".