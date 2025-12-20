Lo que quiere Yokasta Valle tras una victoria más

¿Qué pidió Yokasta Valle luego de defender su título mundial de la WBC?

La respuesta está en las redes sociales de la campeona del mundo, que este viernes derrotó a Yadira Bustillos.



La nacional defendió su cinturón paja, a pesar de una cortada que le incomodó desde muy temprano.

“El corte me molestó mucho y no podía ver por mi ojo derecho, pero tenía mi otro ojo y pude sobreponerme”, explicó Valle.

Los jueces de la pelea, que vieron la batalla desde el lado del cuadrilátero, le dieron el triunfo a la tica por poco. Uno vio un empate de 95-95, mientras que las tarjetas ganadoras fueron de 98-92 y 96-94.

Esta fue la primera vez que Valle pelea bajo la promoción de la estrella de YouTube, Jake Paul. Con MVP, la campeona del mundo espera poder volver al camino que la lleve a una posible unificación de títulos mundiales.