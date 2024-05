Ligia Madrigal y las lecciones aprendidas hace un año

Hace un año Ligia Madrigal veía la cima del Everest desde su tienda de campaña. Este 2024, conquistó el punto más alto del planeta.



Quedarse tan cerca del techo del mundo hace 12 meses le dejó muchas lecciones a al alpinista, que sin lugar a duda sirvieron para hacer historia.

El camino se vio cortado en mayo del 2023 por problemas de equipo y de salud de su guía.

Cuando regresó al país tras aquel primer intento, le contó a Teletica.com lo siguiente.

"Aprendí mucho de mí, porque es lo más duro que he hecho", confesó la valiente montañista. Sin embargo, no siempre fue un camino fácil. Ligia admitió haber sentido dudas en cierto momento: "Pensé 'esto no es para mí, es demasiado difícil'. Pero a medida que me fui sintiendo cada vez mejor, tomé la decisión en paz".