Ligia Madrigal tras subir el Everest: “Me cuesta creer que logré llegar hasta allá”

La montañista costarricense Ligia Madrigal publicó un video en su Instagram en el que agradeció el apoyo del pueblo tico tras lograr conquistar la cima del Monte Everest.

Madrigal afirmó que esta prueba demandó todo su esfuerzo físico y mental, pero que aunque han pasado tres días, aún le parece increíble lo conseguido.

Ademas, la tica afirmó que nunca se rindió y eso le permitió poder poner la bandera de Costa Rica en alto.

“Estar ahí fue un momento que todavía no entiendo, que todavía me cuesta creer que lo logramos, me cuesta creer que logré llegar hasta allá, que no me rendí con todas las condiciones que hubo y que se necesitó. Fue un momento que demandó todo de mí”, añadió.