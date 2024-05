Ligia Madrigal en el Everest: "Aquí en las montañas la vanidad no existe"

La costarricense Ligia Madrigal continúa describiendo sus crónicas de cómo es subir el Everest y ahora publicó una crónica sobre cómo es "vivir" en el campo base del Everest.

Madrigal está específicamente a 5.364 metros sobre el nivel del mar.

"Y aquí en las montañas la vanidad no existe. No hay espejos, uno logra acordarse de como era al ver fotos y vídeos. No hay duchas, bañarse es un lujo que si hay buen clima, uno puede solicitar que le calienten un poco de agua y meterse en una tienda de campaña “especial” en 22 días he logrado bañarme 5 veces…" , publicó. La montañista afirmó que "se usa la misma ropa todos los días, cuando ya camina sola, entonces se puede solicitar un poquito de agua tibia y jabón para lavarla y entra en funcionamiento el traje #2 y así se va alterando #1 con #2 y viceversa".

"El pelo… por dicha es frío y seco, entonces uno casi ni suda y pues el pelo casi no se enrreda, pero por ejemplo hoy tocó trenza porque no me lo pude lavar y ya está fatal".

La escaladora tica afirmó que en el Everest se percata de que "con muy poco se puede vivir o sobrevivir y que hay muchísimas cosas mucho más importantes que las cosas materiales, que la vanidad y el lujo".

La nacional continúa en su afán por estar en el punto más alto del Everest muy pronto.