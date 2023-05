Ligia Madrigal: “¿Cómo le fallo más a mi familia, si no logro la cumbre o si no vuelvo con ellos?”

Mi sherpa, Pemba se llama, empezó a presentar signos de que no se sentía bien. Él me dijo 'no, mi máscara no sirve, no puedo respirar bien'", relató Madrigal. A pesar de su propia determinación, Ligia comprendió la necesidad de apoyarse mutuamente: "Es perfectamente comprensible su parte humana y en ese momento somos un equipo. Yo no podía subir sola, no podía subir sin él, ¿verdad? Él era la pierna derecha y yo la izquierda".