Lia Díaz, primera tica en Tour Mundial de longboard: "En Costa Rica tenemos surfistas increíbles"

La surfista Lia Díaz es la primera tica en clasificar al Tour Mundial de longboard. La deportista conversó con Teletica.com sobre este gran paso en su carrera deportiva.

Es oriunda de Playa Negra y desde 2022 practica el longboard. Su crecimiento ha sido meteórico, ya que fue medallista de bronce en Juegos Panamericanos Santiago 2023, campeona latinoamericana del ALAS Global Tour en 2024 y campeona nacional en múltiples ocasiones, además de sus podios en eventos panamericanos de surf en 2023 y 2026.

Fechas del Tour Mundial:

Huntington Beach, California, del 25 al 29 de julio.

Bells Beach, Australia, de 25 al 29 de noviembre.

La Unión, Filipinas, de 20 al 24 de enero de 2027.

El Sunzal, El Salvador, del 13 al 21 de marzo de 2027 *Deberá ubicarse en el top 12 para clasificar

﻿ La entrevista





—¿Cuál es el significado de convertirse en esa tica pionera en Longboard, de llegar a un Tour Mundial, qué sentimientos tiene y cómo logró conseguir este éxito?

Significa mucho para mí ser la primera tica en poder clasificar, porque a través de los años hemos visto muchísimas personas de otros países dominantes como los Estados Unidos, Brasil, Australia, con gente en el Tour Mundial y me enorgullece mucho poder ser la primera en llevar la bandera tica a este Tour.

—Este Tour va a ser en el segundo semestre del año, a partir de julio está casi ya encima, ¿Cómo es la preparación, cómo es todo eso, ya tiene todo, le falta algo, cómo son todos esos temas de logística?

Estoy preparándome lo más posible, ya de hecho a trabajar con mi entrenadora y Kats Latenski para poder estar lo más preparada posible para mi primera fecha del Tour y estoy asegurándose en mi equipo de completamente como tiene que ser y voy a ir con la mayor cantidad de tiempo posible a California para poder practicar esa ola lo más posible.

—¿Cómo es la financiación de este tipo de torneos, siempre falta algo en los atletas de alto rendimiento, siempre se puede estar mejor, cómo le ha ido a esa parte?

Como tú dices, obviamente siempre se puede estar mejor, pero gracias a Dios y estoy muy bendecida de que tengo un patrocinador que se llama Surf Simply, ellos son una escuela de surf en Nosara y son increíblemente buenos conmigo y me apoyan y son los que me han estado apoyando este último año de mi carrera. Estoy muy agradecida con ellos y es gracias a ellos que estoy en donde estoy en este momento.

—Son cuatro fechas: en California, Australia, Filipinas y El Salvador:¿Ya ha competido ahí antes?

Lia Díaz. Foto: Cortesía Fedesurf CR



En El Salvador he competido múltiples veces y siento con esa ola nos llevamos muy bien y me ha ido muy bien en competencias en ese lugar y de hecho hay film de campeona latinoamericana, entonces amo esa ola y nunca he ido a Australia, nunca he ido a Filipinas, es algo que me pone un poco nerviosa porque es tan lejos, pero estoy muy emocionada y a California he ido, pero no he surfeado hoy en Huntington, pero por eso voy a ir contigo para poder practicar porque me dicen que esa ola es un poquito complicada.

—¿El principal objetivo de este primer Tour Mundial, estar ahí dentro de estas primeras 12 para competir en la final en El Salvador?

100%, yo voy a este Tour Mundial con ganas de poder demostrar mi surfing y demostrar que en Costa Rica tenemos surfistas increíbles, voy a pelear y a darlo todo en el agua porque si quiero clasificar fuera o no en El Salvador, mi meta es poder quedar entre las mejores 10, entonces ahí vamos.

—¿Usted es de Playa Negra, qué tiene Costa Rica que tiene tan buenos surfistas en esta disciplina deportiva?

En este país es una cantidad exagerada de surfistas increíbles, yo creo que tiene que ver mucho como en dónde estamos, estamos en Costa Rica, nos llega oleaje increíble, tenemos una gran variedad de olas y lo muy lindo es que es un país pequeño, entonces uno se puede mover de playa a playa con facilidad, como tal vez no lo fuera en otro país, pero sí yo creo que eso y tener la bendición de poder estar en un país tan increíble como lo es aquí, que nos da un lugar de entrenamiento tan bueno, que así que tengamos surfistas de mucho nivel.

﻿—¿Qué recuerda de sus primeros pasos en el surf, no sé si muy niña y dónde empezó su desarrollo en el longboard?

﻿Yo empecé a surfear sola completamente a los cuatro años y a los ocho años empecé a competir, pero yo competía en tabla corta y fue a mis 18 o 19 años, me llevaron a un Panamericano en Playa Venado en 2022 y por hacer puntos, le dije a los entrenadores como equis, he hecho longboard dos veces en mi vida, si quieren me meten y lo hice, no me fue nada bien, pero me gustó y dije, voy a comprarme uno en setiembre de 2022 y ya me lo tomé más en serio en 2023 y entonces de ahí en adelante, cuando lo tomé en serio y me enfoqué más en el longboard.

—Ha sido un crecimiento meteórico; es decir, pese a estar toda la vida ligada al surf, son cuatro años o menos de cuatro años en longboard, lo que significa que usted tiene muchísimo margen de crecimiento en esta edición...

100%, yo creo que esto es solo el comienzo y tengo muchísimo más que demostrar y dar, yo soy medio terca, entonces apenas aprendí el longboard, yo dije, o sea, me caigo, me vuelvo a parar, lo vuelvo a intentar, porque yo quiero ser lo mejor posible y me di cuenta que tenía muchísimo potencial y entonces a ese potencial le metí muchísimas, muchísimas horas de trabajo en el agua para poder ir perfeccionando cada vez más mi deporte.

—¿Algo más que quiera brindar, que quiera contarnos sobre esta experiencia suya de entrar ya dentro de las mejores del mundo?

Solo que estoy demasiado, demasiado feliz y que sepan que voy a dar absolutamente todo lo posible para poder tener mi mejor resultado y que lo hago increíblemente orgullosa de ser tica y llevar la bandera de Costa Rica a lo más alto.



Siempre ha sido una de mis metas más grandes, no importa en qué esté compitiendo, esa es una de mis metas más grandes.