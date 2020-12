Lesión dejó fuera a Andrea Vargas del Centroamericano de Atletismo

La atleta costarricense Andrea Vargas, máxima representante del deporte tico en la actualidad no podrá tomar partida del Campeonato Centroamericano de Atletismo que se lleva a cabo en el Estadio Nacional.

Pese a que la tica viajó desde Estados Unidos para participar del evento de los 100 m vallas donde es la actual campeona centroamericana y Panamericana, Vargas presenta una pequeña lesión que la marginará del evento programado para la tarde de este martes.

La atleta presenta una distensión muscular en su pierna izquierda y prefiere no arriesgarse pensando en lo que será el inicio de la temporada 2021, año clave, pues por la pandemia del COVID-19 ahora será año olímpico.

“Ayer fui a realizarme una valoración y me dijeron que probablemente sea una distención muscular”, lamentó la tica a Teletica Deportes.

Eso sí, la mayor de las hermanas Vargas no desaprovechó el tiempo para apoyar a su hermana Noelia, quien logró un nuevo récord centroamericano en los 10 mil metros marcha, aunque se tuvo que conformar con el segundo lugar, ya que la prueba la ganó la mexicana Alegna González, actual campeona mundial U20.

Lea también Otros deportes Noelia Vargas logra otro récord centroamericano en 10 mil metros marcha La tica se ubicó en el segundo puesto detrás de la mexicana Alegna González, actual campeona mundial U20.

“Me pareció una prueba muy linda. Me encanta ver a mi hermana competir y me gustó verla enfrentar a tan buenas rivales como lo es la mexicana Alegna González y la puertorriqueña, así como otras muchachas tan buenas. Además, me alegra ver que en Costa Rica se pueda realizar un campeonato así”, añadió Andrea.

La atleta de 100 metros vallas se quedará una semana más en nuestro país y luego regresará a Oregón, Estados Unidos donde espera recuperarse de su lesión para retomar sus entrenamientos cuánto antes.