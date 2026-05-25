“Les vamos a pedir que se aparten”: Icoder con mano dura ante Federación de Atletismo

El director del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), Donald Rojas, reveló que se le pedirá la renuncia a la Junta Directa de la Federación Costarricense de Atletismo.

“El día lunes, si no estoy mal, tenemos una reunión con ellos donde les vamos a pedir que se aparten de la organización de la Federación, a la Junta Directiva actual, para poder nosotros como institución, primero que todo, absorber toda la representación de las selecciones en primera instancia; y segundo, buscar que venga otro grupo de la Federación que pueda hacer eso”, comentó Rojas en el acto inaugural de las canchas de baloncesto, balonmano y voleibol en La Sabana.

Rojas destacó que al mismo tiempo continuará la investigación que se realiza en el Consejo Nacional de Deportes sobre las obligaciones de la Fecoa dentro de la representación nacional.

“Va a seguir adelante el proceso hacia la Federación y creo, vamos a ver, recuerden que yo no soy presidente del Consejo Nacional, pero yo esperaría que el Consejo siga el proceso y finalice con un debido proceso donde se determine cuáles son las violaciones o no que ha cometido la Federación de Atletismo”, acotó.

¿Por qué la investigación?

“La investigación que se abrió no es por el tema del Mundial (de atletismo), es por las actuaciones de la federación dentro de sus obligaciones de federación de representación nacional.

“Dentro de los cuestionamientos que se hacen al atletismo es el no cumplimiento de sus obligaciones de representación nacional y eso, personalmente, creo que no debería seguirse dando”, acotó Rojas, quien indicó que sino estaba mal la investigación estaba apunto de finalizar en la fase preliminar.

Más investigación

Rojas destacó la cantidad de investigaciones que se han realizado en los últimos años en el seno del Consejo Nacional de Deportes.

“Yo he revisado muchas actas, al igual que ustedes (prensa), y no veo en los últimos 10 años del Consejo que hayan abierto procesos alrededor de cinco o seis federaciones como lo hemos hecho nosotros”, añadió.

Además, para finalizar, Rojas sí destacó que le gustaría que estos procesos fueran con más velocidad.

“Muchos nos señalan que es que no pasa nada, pero sí está pasando, lo que pasa es que no va a la velocidad que quisiéramos, ustedes también saben que hemos hecho algunas propuestas al reglamento para que esto cambie, porque efectivamente nosotros queremos que esto cambie, no coincidimos que lo que está pasando es importante, pero, lamentablemente, tenemos que seguir el debido proceso”, concluyó.