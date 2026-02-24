Leonora Jiménez responde por qué Gran Maratón Costa Rica donará menos dinero al Icoder

Leonora Jiménez, organizadora de la Gran Maratón Costa Rica, respondió a Teletica.com la mayor duda sobre la donación que el evento le hará al Instituto Costarricense del Deporte y Recreación (Icoder).

La competencia se realizó el 30 de noviembre. Jiménez informó que la inscripción tenía un costo de ₡19.000 y que se esperaba la participación de 10.000 corredores. En la promoción del evento se señaló que “se va a donar de manera íntegra a La Sabana”. Es decir, si se alcanzaban los 10.000 competidores y todos pagando la inscripción, sería un total de ₡190 millones. Eso sí, cabe destacar que en este tipo de eventos se suele dar inscripciones de cortesía.

Por lo anterior, Teletica.com le preguntó puntualmente: ¿Por qué se usó el dinero recibido en las inscripciones para cancelar permisos de tránsito, Estadio Nacional, Aval de Fecoa, permisos municipales y pago de Policía Municipal de San José, si se había dicho desde el inicio que el 100% de las inscripciones iban a ser donadas?

﻿Aquí la respuesta íntegra que brindó la organizadora del evento:

﻿“La Gran Maratón Costa Rica tiene un modelo económico único y muy retador. Desde un año antes, proyectamos el 100% de los gastos necesarios para cubrir la operación completa del evento: producción, logística y la experiencia integral a los 10.000 participantes y sus familias durante tres días.



Los gastos que no se conocían con certeza un año antes del evento, no se pudieron proyectar dentro del esquema presupuestario, ya que necesitamos trabajar al menos con 10 a 12 meses de antelación para lograr los patrocinios correspondientes y cumplir con el presupuesto proyectado.



Sabiendo esto, desde un inicio contemplamos la posibilidad de obtener algunas exoneraciones de entidades públicas, con el objetivo de destinar la mayor cantidad posible de recursos a la rehabilitación de La Sabana. Con varias instituciones logramos apoyo sin costo; otras, por ley, debieron pagarse.



En el caso del INS Estadio se obtuvo una tarifa especial.



A la FECOA se decidió, junto con el ministro, pagar el costo del aval al 100%, como una forma consciente de respaldar y fortalecer el atletismo nacional.



Y hubo otros costos que no fue posible exonerar; así que, con total respeto y confianza en las entidades públicas, optamos por cumplir cada compromiso como corresponde”.

Los montos

Fueron un total de 10.000 participantes; 9.352 compraron inscripción y se dieron 648 en cortesías a patrocinadores y becados.



Eso hace que el ingreso total de taquilla antes de impuestos sea de ₡177 millones (₡177.688.000) y después de impuestos ₡154 millones (₡154.588.560).

Esos ₡154 millones no fueron donados en su totalidad al Icoder, debido a que la organización canceló: ₡639 mil en permisos de Ingeniería de Tránsito, ₡6 millones en el Estadio Nacional, ₡8 millones en el aval de Fecoa, ₡5 millones en permisos municipales y ₡32 millones en pago de Policía Municipal de San José.

Tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro, aportado por la organización, se gastaron ₡53 millones (₡53.542.983) y por eso, según la organización, se donarán solo ₡101 millones; sin embargo, a eso hay que restarle que el Icoder había dado para este evento unos ₡20 millones para la realización de camisetas y por ese motivo al Icoderrecibirá de manera íntegra unos ₡80 millones.

Eso sí, como se indicó anteriormente, y como se puede apreciar en esta publicación de la cuenta de Instagram, el evento se promocionó citando que el 100% de las inscripciones sería donado al Icoder.﻿

Así también se destaca en el sitio web oficial del evento, donde se destaca que el 100% del valor de inscripción se destinará a una donación para un proyecto en el parque La Sabana, pero no es la realidad a la que se enfrenta el Icoder.

¿Qué dice el Icoder al respecto? “No contábamos con unos costos indirectos”:





El director del Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder), Donald Rojas, respondió todas las consultas referentes a la donación que realizará la Gran Maratón Costa Rica, evento que se realizó el 30 de noviembre de 2025 y que organizó Leonora Jiménez.

A Rojas se le consultó que por qué ese monto si se había informado que el 100% de las inscripciones sería donado.

“Bueno, hay unos temas ahí de liquidación con el pago de impuestos, con el pago de algunos costos que tiene que ver con Policía Municipal o Municipalidad de San José y otro par de costos ya asociados que definitivamente el pago del aval de la Fecoa, el uso del Estadio Nacional”, comentó Rojas.

Además, Rojas añadió que “no contábamos con unos costos indirectos como el que habló de la Policía Municipal, que son casi ₡40 millones de colones, algo así, si no mal recuerdo”.

Incluso, el Icoder dio a este evento ₡20 millones para la realización de camisetas. Es decir, si la donación es de ₡101 millones, al final la donación asciende a los ₡81 millones.

La entrevista completa con Rojas:

—¿Cómo está el tema de la donación de la Gran Maratón Costa Rica?

Si no estoy mal, la semana pasada nos llegó la nota ya por parte de la productora con el dato de la liquidación; son ₡101 millones y un poquito más, entonces estamos haciendo los trámites respectivos para que esos recursos puedan ser aceptados primero por parte de la institución. Hay que hacer un procedimiento técnico en la parte presupuestaria y legal para que eso pueda ser trasladado por parte de la productora al Icoder y queden en las arcas del Icoder.

Obviamente, tiene que convertirse en un presupuesto específico para que se mantenga ahí únicamente, entendiendo que su uso será únicamente en la reparación de los circuitos de atletismo de La Sabana.

—En la conferencia de prensa cuando se anuncia el evento, se dice que el 100% de las inscripciones serán donadas al Icoder; después informaron que eran 10.000 corredores. Si hacemos la multiplicación por la cantidad de inscripciones y el costo, son ₡200 millones; ¿por qué ahora sale la cifra de ₡101 millones?

Bueno, hay unos temas ahí de liquidación con el pago de impuestos, con el pago de algunos costos que tienen que ver con Policía Municipal o Municipalidad de San José y otro par de costos ya asociados, como el pago del aval de la Fecoa, el uso del Estadio Nacional.

—¿Pero eso sale de las inscripciones?

Sí, lamentablemente no es un tema de que yo esté organizando en la maratón, por eso me extraña que usted me pregunte esas cosas a mí.

Obviamente, al revisar eso con la gente de la productora, ellos hacen esos señalamientos. Inicialmente, porque eso se habló antes de saber cuánto iba a ser el monto, estuvimos de acuerdo, entendiendo que al final nuestro objetivo era alrededor de ₡100, ₡110, ₡120 millones. Bueno, logramos esos ₡101 millones, al parecer, y hasta que no estén las arcas del Icoder, no podemos decir que ya sean seguros.

Sí estamos muy cerca de lograr esa donación, según nos comentó la productora. Tenemos la posibilidad de que para este año y el año siguiente se repita otro par de eventos similares y con eso podríamos completar el monto que se requiere para reparar el circuito mayor de cuatro kilómetros, que es el más grande que está dentro del Parque Metropolitano de La Sabana.

—Una última consulta de este tema, don Donald, dice usted que son ₡101 millones, pero el Icoder le había dado ₡20 millones para patrocinar esta carrera, o sea, al final lo que le queda al Icoder son ₡80 millones…

Sí, vamos a ver, nosotros no hicimos un patrocinio, es un aporte, una donación de camisetas por ₡20 millones, las cuales, cuando se hace la matemática, si uno dice, bueno, sí quedaron libres ₡80 millones, por llamarlo de alguna forma.

—¿Queda satisfecho entonces con eso? Digo, usted me dice que antes les pareció atractivo porque les iban a dar ₡100 millones, ¿pero al final termina siendo ₡80?

Sí, sí, vamos a ver, todo lo que sea obviamente ganancia para nosotros es realmente bueno, sí no contábamos con algunos costos indirectos, como el que hablo de la Policía Municipal, que son casi ₡40 millones de colones, algo así si no mal recuerdo, pero bueno estas cosas hay que entenderlas desde ese punto de vista y hay que entender un tema importante, hay un retorno importante en materia de imagen para la institución, en materia de promoción del deporte, el recreso de la actividad física, que no estaríamos contabilizando cuando hablamos de la donación de las camisetas, porque al final nosotros generamos otra gran cantidad de recursos para federaciones y otras organizaciones muchísimo mayores y no tenemos un retorno económico como se lo estamos teniendo en este en este caso.

—Después aparecieron los dorsales, unos que no se habían utilizado en la carrera en los Juegos Deportivos Nacionales como una donación del Icoder a la Fecoa, ¿eso fue así?

Entiendo, o se dio, que no había para esos días el material para hacer los dorsales. La institución solicitó a organizaciones de la Gran Maratón que si tenían dorsales y ellos los donaron y se utilizaron. Nos pareció una buena idea; no tenía ninguna intención de hacer ningún tipo de publicidad ni patrocinio hacia nadie. Ya cuando lo vimos, hubiésemos querido que se taparan todas las marcas, pero bueno, no se dio y ya no podemos decir lo contrario.