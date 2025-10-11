Leilani McGonagle se despidió de competencia en Río de Janeiro

La surfista costarricense Leilani McGonagle se despidió del Saquarema Pro, en Río de Janeiro, Brasil.

Leilani cayó en la primera ronda del quinto evento de la temporada del Challenger Series.

McGonagle surfeó seis olas, combinó puntuaciones de 5.07 y 3.60 para un total de 8.67 puntos, que la ubicaron en la tercera posición del heat.

Actualmente, la deportista nacional ocupa el puesto 14 con 12,560 puntos y hay que recordar que solo las siete mejores accederán al Tour Mundial.

El siguiente reto para la tica será Hawái, eso sí en el 2026, específicamente a partir del 29 de enero del próximo año.