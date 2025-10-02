Leilani McGonagle finaliza en noveno puesto en Portugal

La surfista costarricense Leilani McGonagle finalizó en novena posición en el EDP Ericeira Pro, en Portugal.

Este evento fue el cuarto de la temporada WSL Challenger Series.

Leilani cayó en octavos de final, lo que le da un noveno lugar en esta fecha, con lo que iguala el resultado obtenido en Australia y California.



La siguiente parada será en Saquarema, Río de Janeiro, del 11 al 19 de octubre. Ese será el último evento de este año.

En el 2026, el calendario continúa con una fecha en Hawái, del 29 de enero al 9 de febrero, y finaliza en Australia, en marzo.

Al concluir la temporada, las 7 mejores surfistas clasificarán al Championship Tour, que es donde compite Brisa Hennessy.

Leilani llegó a Portugal en el puesto 12 del ránking y se marcha de nueve, aunque debe esperar al domingo para ver los resultados finales del torneo, ya que las surfistas que se ubican en las casillas 10, 11, 12 y 13 continúan en competencia este viernes.