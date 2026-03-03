Leilani McGonagle asegura su lugar en el Challenger Series de surf

La surfista costarricense Leilani McGonagle aseguró su cupo en el Challenger Series por sexto año consecutivo. La oriunda de Pavones volverá a competir en la segunda división del surf mundial, gracias a alcanzar el top 4 de la regional de Norteamérica.

McGonagle aprovechó la campaña 2025-26 para competir en el Challenger Series y en el Qualifying Series, logrando los puntos suficientes para regresar a la segunda categoría de la World Surf League (WSL).

Este fin de semana, en el Barbados Surf Pro, Leilani sumó 1.728 puntos y, tras alcanzar los octavos de final, tendrá la oportunidad de seguir luchando por un boleto a la WSL.

La temporada 2026-27 del Qualifying Series en Norteamérica iniciará el 22 de abril en Huntington Beach, California. Será el primer evento para los surfistas ticos que deseen sumar puntos en busca de clasificar al Challenger Series de 2027-28.