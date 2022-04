Leclerc reina en el Gran Premio de Australia

Dominador hasta el final: luego de salir desde la 'pole position', Charles Leclerc (Ferrari) conquistó con autoridad este domingo el Gran Premio de Australia, marcado por el abandono de su rival por el título, el campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull).



Sobre el asfalto del circuito Albert Park de Melbourne, con presencia de 420.000 espectadores a lo largo del fin de semana, el monegasco superó al mexicano Sergio Pérez (Red Bull), a 20 segundos, y al británico George Russell (Mercedes), a 25 segundos.

En la cuarta victoria de su carrera, Leclerc se adjudicó incluso la vuelta rápida en carrera.

The passion, fire and intensity of a reinvigorated @ScuderiaFerrari and @Charles_Leclerc is beautiful to see ❤️#AusGP #F1 pic.twitter.com/wjTWafUrR4