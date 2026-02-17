Laura Chinchilla entregó medallas en Juegos Olímpicos de Invierno

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, entregó medallas a las ganadoras de la prueba salto de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se realizan en Milán-Cortina, Italia.

Chinchilla entregó las preseas a las noruegas Anna Odine Strom (oro), Eirim María Kvandal (plata) y la eslovena Nika Prevc (bronce).

"Un honor haber entregado las medallas a las campeonas olímpicas en Salto de Ski Largo. Felicitaciones a las valerosas atletas", publicó la exmandataria en su cuenta en X.

Chinchilla es integrante del Comité Olímpico Internacional (COI) y asistió a los Juegos de París 2024 y Tokio 2020. Ahora en esta edición de los de Invierno 2026.

En París vivió momentos similares

En las justas de París 2024, Chinchilla estuvo en tres podios; dentro de los más sobresalientes fueron en los que figuraron la gimnasta estadounidense Simone Biles y la nadadora del mismo país, Katie Ledecky,ambas sobresalientes. Biles orientó al deporte a hablar sobre la salud mental; Ledecky no se cansa de romper récords en la piscina.



Teletica.com había entrevistado a Chinchilla, en setiembre 2024, para hablar justamente de esos momentos.

Además, añadió: "Haber puesto esas medallas a esas nueve mujeres, en natación, gimnasia y atletismo, para mí ha sido de los mejores honores y de las más hermosas experiencias que he tenido, no solo por estar ahí, porque los gimnasios están llenos, ni hablar del Estadio Olímpico, que es donde se realiza el atletismo, estar en esos ambientes tiene toda esa energía, es algo muy especial", comentó la expresidenta en esa oportunidad.



Y agregó: "Es una manera de rendir homenajes a los verdaderos héroes del deporte y tanta cosa positiva inspira alrededor del mundo, y muy particularmente quiero mencionar el hermoso gesto que las dos gimnastas norteamericanas tuvieron con la brasileña, que fue la que se llevó el oro en los ejercicios de piso. Las dos atletas norteamericanas, ranqueadas entre las mejores, le hacen un homenaje, ese gesto de reverencia, estar a la par, ver esa complicidad, haber sido parte de eso, me ha dejado una marca muy hermosa en mis recuerdos"