Las zapatillas de carbono, clave en el histórico récord mundial de maratón de Sabastian Sawe

París, Francia | La histórica barrera de las dos horas cayó el domingo en el Maratón de Londres, donde el keniano Sabastian Sawe firmó un récord mundial de 1h59:30, una hazaña impulsada por entrenamiento, nutrición y también por el impacto tecnológico de las zapatillas con placa de carbono y espuma ultraligera.

Sawe, de 31 años, cruzó la meta frente al Palacio de Buckingham por delante del etíope Yomif Kejelcha (1h59:41), en condiciones ideales de 18 grados y ausencia de viento.

Ambos pulverizaron el anterior récord mundial, fijado por Kelvin Kiptum en Chicago en octubre de 2023 (2h00:35), antes de su fallecimiento en un accidente de tráfico meses después.

Sawe y Kejelcha utilizaron zapatillas Adidas de última generación, con apenas 97 gramos de peso y una plantilla de 39 milímetros de grosor, situándose justo dentro del límite reglamentario.

Aunque las mejoras en métodos de entrenamiento, recuperación y nutrición son fundamentales, la irrupción desde 2016 de zapatillas con placa de carbono y espuma avanzada ha transformado el maratón.

La placa funciona como un resorte que reduce el desgaste en largas distancias, mientras la espuma optimiza amortiguación y eficiencia.

Diversos estudios estiman que estas innovaciones pueden aportar cerca de un 4% de mejora en el rendimiento.

Una revolución bajo regulación -

Tras una ola de récords impulsada por el nuevo calzado en 2019, World Athletics ajustó en 2020 su reglamento.

La federación fijó un espesor máximo de 40 milímetros para las plantillas y prohibió más de una placa rígida por zapatilla.

Jean-Claude Vollmer, especialista francés en entrenamiento de maratón, considera que esta evolución tecnológica revitalizó el atletismo, aunque reconoce el enorme peso económico de la industria detrás del fenómeno.

El debate recuerda al caso de la natación y los bañadores de poliuretano, prohibidos en 2010 tras una avalancha de récords.

Frédéric Fabiani, referente del maratón en la Federación Francesa de Atletismo, considera que el acceso más amplio al equipamiento ha democratizado su uso, aunque advierte que la tecnología no debe desnaturalizar la esencia del deporte.

Nutrición extrema y preguntas inevitables -

Fabiani también destacó el agresivo plan nutricional de Sawe, quien consumió 115 gramos de glúcidos por hora, una cifra muy superior a los 60-90 gramos tradicionalmente manejados.

La magnitud de la mejora de Sawe también generó interrogantes en un contexto en el que Kenia ha enfrentado numerosos casos de dopaje en los últimos años.

Desde 2017, el país suma 140 atletas suspendidos, incluida Ruth Chepngetich, actual plusmarquista mundial femenina.

Sawe, sin embargo, insiste en la transparencia de su preparación, respaldada por un programa de controles financiado por su patrocinador y coordinado con la Unidad para la Integridad del Atletismo (AIU).

El récord de Londres no solo redefine los límites físicos del maratón, sino también el papel que la innovación tecnológica juega en el futuro del deporte.