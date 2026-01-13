Lanzan campaña para remodelar Skate Park en Villarreal de Santa Cruz

Un grupo de organizaciones y líderes comunales lanzó una campaña para recolectar fondos y remodelar el Skatepark de Villarreal de Santa Cruz, en Guanacaste. El espacio pertenece al Liceo de Villarreal y funciona como un centro deportivo comunitario.

Cada semana, entre 25 y 30 niños y jóvenes asisten al skatepark para recibir clases gratuitas de patinaje. En este lugar participan estudiantes del Liceo de Villarreal y de la Escuela de Matapalo.

Las lecciones son impartidas por el instructor Steven Villarreal, campeón centroamericano de esta disciplina. El objetivo es fomentar la práctica del skate en un entorno seguro y con acompañamiento profesional.

Según explicó la vecina Nova Noelia Everson, el lugar fue construido en el 2013. Debido al paso del tiempo, las instalaciones presentan deterioro y requieren mejoras.

La meta es recaudar 10.000 dólares. La organización Healing Hands se comprometió a duplicar cada donación, con el fin de alcanzar un total de 20.000 dólares. La fecha límite para cumplir el objetivo es dentro de 39 días.

Los recursos se destinarán a colocar un techo en una de las áreas del parque y también se utilizarán para pintar las instalaciones, mejorar los servicios sanitarios y acondicionar el área de estacionamiento.

Con la remodelación, la administración del proyecto espera aumentar las clases de tres a cinco veces por semana. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación Cultura, Educación y Psicología para la Infancia y la Adolescencia (CEPIA), que colabora en el traslado de los participantes.

Las instalaciones son conocidas como Skatepark Villarreal Kaiman y se ubican junto al Liceo de Villarreal, en la ruta hacia Los Jobos. Las personas interesadas en colaborar pueden realizar donativos por medio de la plataforma GoFundMe. Acá el enlace.