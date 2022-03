La vida deportiva de un atleta tras unos Juegos Olímpicos

Cuando un atleta vive el fuego olímpico único de unas Olimpiadas, ¿Qué sigue?... Depende de cada caso en específico, la edad competitiva y hasta la disciplina que se practique.

Si nos vamos a algunos ejemplos en Costa Rica, deportistas que asistieron a Tokio 2020 se mantienen en una curva de rendimiento alta y con deseos de estar en París 2024.

Por ejemplo: Brisa Hennessy, quien lidera el Tour Mundial de Surf, Kenneth Tencio que quedó campeón del Panamericano de BMX, Andrea Vargas que iría al Mundial bajo techo, aunque una lesión la dejó afuera del evento.

Aquí es importante destacar aspectos importantes: la parte mental de los deportistas es vital. El estrés competitivo que generan unos Juegos Olímpicos es bastante y el ideal es que siempre se llegue en la curva más alta de rendimiento.

​Por lo anterior, tras unos Juegos hay que bajar cargas, recuperarse física y mentalmente y planificar con orden los siguientes pasos competitivos, realizar una pretemporada y volver al trajín de la búsqueda de excelencia. Esa competencia con la disciplina, dolor, lesiones y empuje que solo el sudor de un atleta olímpico puede soportar.

Herrera se ha acostumbrado también a tener que ejecutar cambios bruscos en sus planes de trabajo, pues ha tenido que variar las competencias a las que participará.

Otro caso es el del velocista Gerald Drummond, quien visó el boleto a Tokio de manera dramática en los últimos días dado a su puntaje en el ranquin mundial.

Incluso ese desgaste mental de si estaba o no clasificado y tener que hacer una fuerte preparación a manos de un mes de la competencia le generó una fisura por estrés en el pie izquierdo,

"Este año es de Mundial, me estoy matando entrenando, el año pasado fue muy estresante clasificar por puntos a este evento, entonces este año me gustaría hacer la marca. Además, según lo que se ve en el país ahorita no hay dinero entonces probablemente no tenga muchas competencias para poder ir al exterior y eso impide sumar puntos importantes. Lo ideal es tener la marca para el Mundial", expresó Drummond, quien compite en 400 metros con vallas.