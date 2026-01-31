La Uruca vivirá una noche llena de MMA con cartelera internacional

Las Artes Marciales Mixtas tomarán el Centro de Eventos La Uruca el próximo 7 de febrero a las 6 p. m. cuando se realice el evento TNX 226

El evento replicará el formato de la UFC y contará la participación de exponentes de Venezuela, Cuba, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

La pelea estelar enfrentará al nicaragüense Leonardo Morales (ex UFC) contra el costarricense Walter “El Burro” Zamora, con un récord profesional de 13 victorias y seis derrotas en la categoría Peso Pluma.

Zamora está ranqueado entre los mejores de Latinoamérica y consolidó su nombre como referente tico tras vencer en 2023 al excampeón mundial de UFC, Renan Barao en Kuwait.

“Representar a Costa Rica siempre ha sido un orgullo, y más en peleas de este tipo contra un ex UFC, es leyenda viva contra leyenda viva, y vamos a dar lo mejor para dejar en alto a los ticos”, agregó “El Burro” Zamora.

El aforo está limitado a 500 personas. Las entradas están disponibles en www.Passline.com, los precios son los siguientes:

Palco numerado: ₡22.600 (incluye cargo por servicio), acceso para mayores de 15 años.

- VIP y Ringside: exclusivos para mayores de 18 años.



