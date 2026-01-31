EN VIVO
Clock

de HS

Otros deportes

La Uruca vivirá una noche llena de MMA con cartelera internacional

El evento replicará el formato de la UFC con la participación de exponentes de Venezuela, Cuba, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Peleas MMA en Costa Rica
Peleas MMA en Costa Rica
Por José Fernando Araya 31 de enero de 2026, 12:17 PM

Las Artes Marciales Mixtas tomarán el Centro de Eventos La Uruca el próximo 7 de febrero a las 6 p. m. cuando se realice el evento TNX 226

El evento replicará el formato de la UFC y contará la participación de exponentes de Venezuela, Cuba, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

La pelea estelar enfrentará al nicaragüense Leonardo Morales (ex UFC) contra el costarricense Walter “El Burro” Zamora, con un récord profesional de 13 victorias y seis derrotas en la categoría Peso Pluma.

Zamora está ranqueado entre los mejores de Latinoamérica y consolidó su nombre como referente tico tras vencer en 2023 al excampeón mundial de UFC, Renan Barao en Kuwait.  

“Representar a Costa Rica siempre ha sido un orgullo, y más en peleas de este tipo contra un ex UFC, es leyenda viva contra leyenda viva, y vamos a dar lo mejor para dejar en alto a los ticos”, agregó “El Burro” Zamora. 

El aforo está limitado a 500 personas. Las entradas están disponibles en www.Passline.com, los precios son los siguientes: 

Palco numerado: ₡22.600 (incluye cargo por servicio), acceso para mayores de 15 años.

- VIP y Ringside: exclusivos para mayores de 18 años.  

WhatsAppTeleticacom


Tags
Más notas