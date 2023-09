La 'haka', el ritual de los All Blacks que conquistó el mundo

4 de septiembre de 2023, 10:55 AM

Wellington, Nueva Zelanda | Danza de guerra que originalmente servía para preparar a los guerreros maoríes antes de los combates, la 'haka' fue progresivamente adoptada en el siglo XX por los All Blacks de Nueva Zelanda : Una forma de desafiar a sus adversarios en el rugby que se ha convertido en un símbolo planetario.

Antes de cada partido, los All Blacks interpretan una de sus versiones de la 'haka'.

Pero los golpes que se dan los jugadores en el pecho y en sus muslos, acompañando el canto maorí, no siempre se ejecutaron con la misma precisión y ferocidad que actualmente.

Al principio los All Blacks solo hacían la 'haka' cuando jugaban fuera de casa y con resultados diferentes: Los jugadores que no eran de origen maorí no estaban cómodos con el ritual.