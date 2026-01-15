"La gente siempre busca algo que criticar": En Federación de Atletismo defienden utilización de dorsales reciclados

La Federación de Atletismo utiliza dorsales de la Gran Maratón en sus pruebas en los Juegos Deportivos Nacionales.

Teletica.com contactó a Geen Clark, presidenta de la Federación de Atletismo (Fecoa), para conversar cobre el tema.

—¿Por qué se utilizan estos dorsales?

Fue una donación.

—¿Una donación del Icoder o de la organización de la Gran Maratón?

Eso yo no lo sé, el Icoder lo donó porque lo tenía.

—¿Qué responde Geen Clark, presidenta de la Federación de Atletismo, a las críticas que ha generado esto?

Yo no puedo dedicarme a estar viendo las críticas, estoy ejecutando un evento y tengo que ejecutarlo de la mejor manera para protección de los atletas, usted sabe que la gente siempre busca algo que criticar, pero no me puedo desvivir por las críticas sino tengo que construir algo bueno para los atletas. Lo único que hago es escucharla y no paso viendo redes sino no podría trabajar. Me dedico al desarrollo del atletismo y que la Federación haga el trabajo que tiene que hacer.

—¿Algunos comités o competidores se han quejado?

Hasta el momento ninguno.

—Dijo que fue el Icoder el que los donó... ¿Cuántos donó?

No señor, a nosotros nos facilitaron los dorsales, usted sabe que un evento no se puede realizar con los chicos sin dorsales porque cuesta mucho ubicarlos. Yo lo vi bien que nos facilitaran los dorsales, yo no veo nada de malo en que alguien pueda facilitarle a un evento algún material que se necesite o algún implemento que se necesite.

—¿No se sabe cuántos dorsales se donaron o están usando en estos momentos?

No.

—¿Decía en declaraciones que los dorsales cuestan 700 colones?

Maso menos, es un número aproximado de lo que hemos pagado por un dorsal.

—¿Cuántos dorsales necesitaban para los Juegos Deportivos Nacionales?

Son más de 600 atletas, imagínese si son 600 y resto de atletas normalmente se les da un número a cada atleta, pero algunas veces usan más porque se les pierden. Nosotros compramos dorsales por año.

—¿En este caso fue iniciativa del Icoder donar los dorsales?

Yo creo que sí.



Los dorsales

El número es la forma de identificar a cada atleta durante la competencia y también para algunos atletas es un lindo recuerdo de sus primeros pasos en el deporte costarricense.

La Gran Maratón se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre y contiene un patrocinador de ese evento, así como la distancia en la que cada corredor compitió.