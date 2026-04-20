Korir y Lokedi firman doblete keniano en el Maratón de Boston con récord

Boston, Estados Unidos | Los campeones defensores John Korir y Sharon Lokedi lograron este lunes un doblete keniano en el Maratón de Boston, tras firmar auténticas obras maestras tácticas que les valieron sendas victorias consecutivas en la 130.ª edición de esta prestigiosa carrera.

Korir aprovechó las condiciones ideales para conseguir la cuarta victoria en maratón de su carrera, con una actuación sobresaliente que le permitió ganar la prueba masculina con un nuevo récord del recorrido.

El campeón defensor, de 29 años, esperó el momento oportuno antes de distanciarse del etíope Milkesa Mengesha tras 32 kilómetros y terminar con un tiempo de 2h01:52.

El tiempo ganador de Korir pulverizó el anterior récord del recorrido, de 2h03:02, establecido por Geoffrey Mutai en 2011.

El campeón mundial de Tanzania, Alphonce Simbu, terminó segundo con un tiempo de 2h02:47, tras superar en un esprint al keniano Benson Kipruto (2h02:50) en la recta final.

La segunda victoria de Korir en Boston se suma a sus triunfos en el maratón de Chicago en 2024 y en el maratón de Valencia en diciembre.

La victoria de Korir en la carrera masculina tuvo su réplica en la prueba femenina de élite, donde Lokedi cruzó la meta en 2h18:51.

La fondista, de 32 años, logró su tercera victoria en un maratón importante tras escapar de un grupo compacto de alrededor de una docena de corredoras en los últimos kilómetros.

Lokedi se escapó en solitario tras 34,9 km, con sus compatriotas Loice Chemnung e Irine Cheptai cerca, y luego aceleró de nuevo para liderar con ocho segundos de ventaja sobre Chemnung, apenas superado el kilómetro 37.

Lokedi no dio muestras de cansancio en los últimos kilómetros y lideraba por 33 segundos al entrar en los últimos mil metros, antes de dar un último esprint para completar su tercera victoria en un maratón importante, tras las conseguidas en la maratón de Nueva York en 2022 y en Boston en 2025.

Chemnung terminó 44 segundos por detrás en segundo lugar, mientras que Mary Ngugi-Cooper fue tercera con 2h20:07.