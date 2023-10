Kiptum sobre Kipchoge: "Si soy seleccionado para participar en París, estoy preparado para correr con él"

"No tengo ningún plan para correr por debajo de las dos horas pero (más bien) para mejorar mi récord personal. Cada atleta es feliz por representar a su país y estoy deseando correr el maratón en los Juegos Olímpicos de París", comentó Kiptum.



"No he recibido un mensaje personal de Eliud Kipchoge. Pero si soy seleccionado para participar en los Juegos Olímpicos de París, estoy preparado para correr con él", declaró ante la prensa.