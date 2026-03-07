Keylor Navas presenta su equipo de motocross KN1

El futbolista Keylor Navas presentó este sábado oficialmente su equipo de motocross costarricense KN1.

Navas formó una alianza con BAC y hará realidad el sueño de mantenerse este año en la pista durante el campeonato nacional de motocross 2026, que comenzará este mes de marzo.

Además, para estar edición se incorporaron los jóvenes Tiago Martung y Brando Alvarado.

Ellos se incorporaron al equipo conformado por Ignacio Galva, Rodrigo Chavarría, Elías Chavarría, Fabio Prado y Abraham Alfaro, deportistas que vieron nacer este proyecto hace un año.

Keylor Navas presenta su equipo de motocross. Foto: Melissa Alvarado





Hasta el momento, el equipo tiene confirmada su participación en 9 fechas locales y se confirmó que los siete pilotos de KN1, quienes tienen entre los 6 y 19 años, competirán en categorías que van desde 50cc hasta MX1.

“Mi sueño es que este KN1 represente a Costa Rica en las mejores competencias internacionales, que inspire a otros jóvenes y que sirva como ejemplo de que, con trabajo, valores y pasión, todo se puede lograr. Quiero formar una familia en este equipo, en la que todos se apoyen y crezcan juntos", comentó Navas, quien estuvo en el país para la presentación.

﻿ Keylor Navas presenta su equipo de motocross. Foto: Melissa Alvarado

﻿



﻿Conformación del equipo:

Pilotos y categorías

Ignacio Galva: categoría 50cc

Rodrigo Chavarría: categoría 50cc

Tiago Martung: categoría 50cc

Brando Alvarado: categoría 65cc

Elías Chavarría: categoría 85cc

Fabio Prado: categoría MX2

Abraham Alfaro: categoría MX1

Keylor Navas presenta su equipo de motocross. Foto: Melissa Alvarado

​

Fechas Campeonato Nacional 2026

22 de marzo

20 de abril-

17 de mayo

21 de junio

19 de julio

16 de agosto

20 de setiembre

18 de octubre

15 de noviembre (final por definir).

