Keylor Navas presenta su equipo de motocross KN1
El proyecto incorporó dos fichajes para la temporada 2026.
El futbolista Keylor Navas presentó este sábado oficialmente su equipo de motocross costarricense KN1.
Navas formó una alianza con BAC y hará realidad el sueño de mantenerse este año en la pista durante el campeonato nacional de motocross 2026, que comenzará este mes de marzo.
Además, para estar edición se incorporaron los jóvenes Tiago Martung y Brando Alvarado.
Ellos se incorporaron al equipo conformado por Ignacio Galva, Rodrigo Chavarría, Elías Chavarría, Fabio Prado y Abraham Alfaro, deportistas que vieron nacer este proyecto hace un año.
Hasta el momento, el equipo tiene confirmada su participación en 9 fechas locales y se confirmó que los siete pilotos de KN1, quienes tienen entre los 6 y 19 años, competirán en categorías que van desde 50cc hasta MX1.
“Mi sueño es que este KN1 represente a Costa Rica en las mejores competencias internacionales, que inspire a otros jóvenes y que sirva como ejemplo de que, con trabajo, valores y pasión, todo se puede lograr. Quiero formar una familia en este equipo, en la que todos se apoyen y crezcan juntos", comentó Navas, quien estuvo en el país para la presentación.
Conformación del equipo:
Pilotos y categorías
Ignacio Galva: categoría 50cc
Rodrigo Chavarría: categoría 50cc
Tiago Martung: categoría 50cc
Brando Alvarado: categoría 65cc
Elías Chavarría: categoría 85cc
Fabio Prado: categoría MX2
Abraham Alfaro: categoría MX1
Fechas Campeonato Nacional 2026
22 de marzo
20 de abril-
17 de mayo
21 de junio
19 de julio
16 de agosto
20 de setiembre
18 de octubre
15 de noviembre (final por definir).