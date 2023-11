Kenneth Tencio y su mensaje tras quedar cuarto en los Panamericanos

“Esta temporada me enseñó muchísimas casas. Entre ellas que uno no se puede enfocar en una medalla, como se lo dije a Drummond y a Leilani cuando los vi, porque creo que el que no es deportista no se da cuenta del impacto que tiene un resultado en una competencia para uno. Se los dije valés por tu esfuerzo, porque independientemente de lo que ganés, sabemos lo que estás haciendo, sabemos que a veces son errores que uno no espera”, indicó el cartaginés.