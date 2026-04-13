Kenneth Tencio resbaló y quedó por fuera del podio del Tour C1 en su parque

Kenneth Tencio se quedó fuera del podio en la Parada del Tour C1 de BMX Freestyle 2026, tras una caída en su presentación final.

La competencia se disputó este domingo en el BAC Park by 10cio, en Jacó, donde el nacional no pudo aprovechar la localía para meterse entre los tres mejores.

Tencio realizó una rutina agresiva en busca del primer lugar, pero un resbalón en el cierre de su ronda le costó puntos clave ante los jueces.

El cartaginés finalizó en la quinta posición con una puntuación de 81.67.

“En muchas ocasiones perder es solo un resultado temporal, mientras que la derrota es un estado mental. Terminé en el quinto lugar, pero con la satisfacción de sentirme preparado para lo que viene”, expresó el atleta.

El primer lugar fue para el estadounidense Bryce Tryon con 92.33 puntos. El podio lo completaron el canadiense Maxime Chalifour (87) y el francés Kevin Fabregue (82.87).

La cuarta posición fue para Daniel Sandoval, también de Estados Unidos, con 82.00 unidades.

En total, participaron 13 atletas de seis países: Alemania, Estados Unidos, Panamá, Canadá, Francia y Costa Rica, en busca de puntos para el ranking de la UCI.

“Este evento es el de mayor nivel que hemos tenido en nuestro parque. No puedo estar desilusionado, vienen muy buenas cosas en mi carrera”, añadió Tencio.

El costarricense continuará su temporada en la Copa del Mundo de BMX Freestyle, cuya primera fecha será en Montpellier, Francia, del 13 al 17 de mayo.

Luego competirá en Birmingham (Estados Unidos) en agosto, Shanghái (China) en octubre y una última parada en noviembre, aún por confirmar.

Actualmente, Tencio ocupa el puesto 12 del ranking mundial de la UCI en esta disciplina.