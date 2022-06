Kenneth Tencio quedó fuera de la final del Madrid Urban Games

El costarricense Kenneth Tencio quedó afuera de la final del Madrid Urban Games y se ubicó en el puesto 15 de la competencia.

“Uno viene a estos campeonatos a competir, pero también hay que ser sinceros cuando sientes que hoy me faltó un poco de fuerza. Me faltó un poco de energía a la hora hacer los trucos. Creo que todo es aprendizaje, el cuerpo avisa y hoy no fui el que siempre quiero ser, no me sentí fuerte”, comentó Tencio.