Kenneth Tencio mostrará bellezas de Costa Rica con su BMX Freestyle

14 de marzo de 2023, 9:00 AM

"Tengo un par de sorpresas, unos proyectos que he estado filmando para una vez más mostrarle al mundo que Costa Rica no solo tiene nivel en el deporte, sino también tiene lugares hermosos para turistear", comentó Tencio.

"Justo antes de venir aquí tenía un par de lesiones en las muñecas, he estado haciendo una filmación que quiero mostrarle al mundo y a costa rica pronto, estoy haciendo trucos nuevos y mostrar costa rica con las bellezas que tenemos, me ha costado muchos golpes", indicó Kenneth, tras ganar la categoría de BMX Freestyle en los X-Knights.

"La agenda es bastante apretada, la gente no se imagina el estrés de los últimos meses con la construcción de nuestro centro deportivo y con todos los proyectos que venimos. Desde que yo me mudé a Jacó lo hice con una visión, en algún momento me imaginé ser de los mejores del mundo y para mí Jacó es la ciudad deportiva en Costa Rica", concluyó.