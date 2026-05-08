Kenneth Tencio intensifica preparación para inicio de Copa del Mundo

El costarricense Kenneth Tencio continúa con sus entrenamientos de cara al inicio de la Copa Mundo de BMX Freestyle en Montpellier, Francia.

“Es la primera vez que llegó a un torneo con 15 días de anticipación para aclimatarme y prepararme de buena forma ante un torneo muy difícil. Vienen los mejores del mundo con trucos muy atrevidos, igual vengo con los míos”, comentó Tencio.

La Copa del Mundo UCI de BMX Freestyle 2026 tendrá cuatro rondas en tres continentes. La primera será del 13 al 17 mayo en Montpellier, Francia, en el marco del Festival Internacional de Deportes Extremos (FISE).



Posteriormente, el evento seguirá en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, en agosto, luego en Shanghái, China, en octubre, y la gran final está programada para noviembre en una sede aún por confirmar.



En Montpellier participan deportistas de aproximadamente 50 países.



"Es una copa mundo muy concurrida donde llega muchísima gente. El ingreso al Parque es gratis al público. Lo bonito es que apoyan a todos por general", concluyó el brumoso.