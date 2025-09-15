Kenneth Tencio figura en importante podio

El costarricense Kenneth Tencio volvió a figurar en un importante podio al conquistar la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle, que se realizó en Perú.

Tencio logró una puntuación de 90,67 y compartió podio con el actual campeón olímpico, el argentino José Torres (92) y el canadiense Maxim Chalifour (91).

El tico sorprendió con un truco que nunca realizó en una competencia oficial llamado “720 straight double barspin”, que es un giro de dos vueltas completas mientras se realizan dos vueltas completas del manillar de la bicicleta.

"Estoy muy feliz de haber podido aportar un truco nuevo al deporte y dejar el nombre de Costa Rica en lo más alto. La competencia fue durísima y el nivel increíble, pero este logro me motiva aún más para lo que viene", comentó Tencio.

Ahora, Kenneth se prepara para el Mundial en Shangai, China, el 16 de octubre.

