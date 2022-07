Kenneth Tencio: "Cuando tenga las herramientas no van a haber pretextos"

El atleta costarricense Kenneth Tencio se mostró muy satisfecho por su actuación en Bruselas, Bélgica, donde alcanzó un noveno puesto en la Copa del Mundo.

Tencio manifestó que tuvo complicaciones para entrenar, pues el país está en invierno. También tuvo que sortear el ya conocido tema de infraestructura deportiva en el país.

"Soy un rider que tengo mi propio parque que no cumple o no tiene el nivel que tienen estos otros países en infraestructura. Me tiene muy contento porque hemos luchado contra viento y marea para sacar el proyecto de Costa Rica adelante", comentó Tencio.

Y agregó: "Cuando tenga las herramientas lo único que va a quedar es subir y aumentar (el rendimiento), no van a haber pretextos porque ya podré enfocarme en mi preparación. Vienen cosas muy buenas. Estamos metidos en la élite con los mejores riders del mundo".