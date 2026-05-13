Kenneth Tencio avanza a siguiente ronda de Copa del Mundo

El costarricense Kenneth Tencio avanzó este miércoles la siguiente ronda en la Copa Mundo BMX Freestyle, Montpellier 2026.



Tencio ocupó el puesto 17 entre 72 competidores y ahora el tico terminará﻿ entre los mejores 24 competidores.

“Todavía hay mucho en el tanque, tenía que asegurar la clasificación, es una de las partes más difíciles porque de 72 pasan mucho menos de la mitad, solo 24 y es la primera experiencia en el circuito. De aquí en adelante es sumar a lo que ya se hizo bien”, indicó Tencio desde Montpellier.

Ahora, Tencio tendrá jornada libre este jueves.

Para el viernes, el atleta volverá a la pista para buscar el pase entre los 12 mejores del evento. En caso de seguir en competencia, entrará a escena este sábado.

