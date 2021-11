Kenianos Korir y Jepchirchir conquistan el maratón 50 de Nueva York

Kenia celebró un doblete este domingo en la edición 50 del emblemático maratón de Nueva York con los triunfos en la rama masculina de Albert Korir y en la femenina de Peres Jepchirchir, campeona olímpica en Tokio-2020, ambos en emocionantes finales.

Korir, de 27 años, se impuso en la emblemática carrera con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 22 segundos.

El keniano había sido segundo en 2019 tras su compatriota Geoffrey Kamworor y no pudo pelear por el título en 2020 debido a la cancelación de la prueba por la pandemia de covid-19.

Este domingo, Korir remontó en los últimos kilómetros para superar por 44 segundos al marroquí Mohamed El Aaraby, con el italiano Eyob Faniel en tercer lugar en 2:09,52.

"Esperaba ganar. No fue una carrera fácil, pero la disfruté", declaró Korir tras cruzar la meta.

En la rama femenina, Peres Jepchirchir se convirtió en la primera medallista de oro olímpica en triunfar en las calles neoyorquinas con un tiempo de 2 horas, 22 minutos y 39 segundos.

Solo 13 semanas después de subir a lo más alto del podio de Tokio-2020, Jepchirchir se impuso en un cerrado final a la también keniana Viola Cheptoo, segunda con 2:22,44, y a la etíope Ababel Yeshaneh, que concluyó en tercer lugar con 2:22,52.

"No me lo esperaba. Doy gracias a Dios por haber terminado bien la temporada después de ganar el maratón olímpico", se felicitó.

Jepchirchir solo pudo despegarse de sus compañeras de podio en un último ataque en las últimas curvas de Central Park.

"El recorrido no es malo, pero tampoco fácil", explicó. "Siento algo que nunca había sentido al terminar un maratón. No sé de dónde venía la energía. Gracias a Dios me llegó en los últimos minutos".

Jepchirchir, de 28 años, sucede en el palmarés a otra keniana, Joyciline Jepkosgei, campeona en 2019.

Alrededor de 30.000 corredores participaron en la carrera de 42,195 kilómetros celebrada por las calles de la "Gran Manzana".