Sabastian Sawe, que el pasado domingo se convirtió en Londres en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas, fue recibido como un héroe este jueves en su país, Kenia, y elogiado por el presidente William Ruto.



Sawe hizo historia en Londres el domingo al convertirse en el primer atleta en correr un maratón por debajo de las dos horas en condiciones de competición (1:59.30).



Al recibir al atleta en el palacio presidencial en Nairobi, Ruto calificó la gesta de Sawe como "un momento definitorio en la historia de la resistencia humana", y la comparó con otros hitos como la llegada del hombre a la Luna.



"Las futuras generaciones recordarán el 26 de abril de 2026 como el día en que un hombre derribó una barrera física y psicológica que durante mucho tiempo se consideró insuperable; y el nombre asociado para siempre a ese momento será Sabastian Sawe", añadió el presidente en su discurso.



Sawe fue recibido por una multitud en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi cuando aterrizó el miércoles por la noche.



"Es un día muy hermoso. Me alegra que se hayan unido a mí para celebrarlo y que hayan mostrado un espíritu que nunca imaginé que pudiera ser así. Estoy muy agradecido", declaró el deportista a la multitud.



"No lo hice solo por mí, lo hice por todos nosotros. Y me gustaría que todos lo disfrutáramos y que quedara como un récord para todos nosotros", añadió.



Kenia es una potencia en las carreras de fondo y sus campeones son superestrellas en el país.



Pero la presión por entrar en la élite hace que el dopaje sea un problema grave en Kenia: dos vencedores del maratón de Londres —Wilson Kipsang, vencedor en 2012 y 2014, y Daniel Wanjiru, ganador en 2017— figuran entre los atletas que han sido sancionados.



En un intento por disipar tales sospechas sobre sus propias actuaciones, Sawe se ha sometido voluntariamente a controles antidopaje adicionales, llegando incluso a pagar 50.000 dólares para ser analizado 25 veces en el año por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) antes de la carrera de Berlín del año pasado, disputada el 21 de septiembre.

