Kendall Waston: El gigante apoyo con el que cuenta Yokasta Valle para su próxima pelea

Este 20 de julio Yokasta Valle regresa al ring y lo hará en el estadio Ricardo Saprissa.



Poder presentarse en uno de los recintos deportivos más importantes del país era un sueño para Valle, y su equipo, y tendrán ayuda de altura para que la velada sea un éxito.

Kendall Watson, defensor de los morados, pone su grano de arena para que ese día y ante Ramander Kaur, Yokasta empiece el camino hacia una eventual revancha contra Seniesa Estrada.

Consultado sobre dónde nació la idea de apoyar a Valle, Kendall contó lo siguiente.

“Nos habíamos hablado por redes sociales cuando iba a pelear. Yo la apoyaba y ella también, con el tema de mi gimnasio. Tuvimos ciertas conversaciones, y a mí siempre me ha gustado apoyar otros deportes que no sean el fútbol, porque en nuestro país todos sabemos que el deporte número uno es el fútbol. Pero a mí me encantaría que otros atletas también tuvieran apoyo”.

Para Waston es destacable la oportunidad de llevar la velada a Tibás.

“Será la primera vez que se efectúe una pelea de boxeo en el estadio Saprissa. Se está marcando historia y, obviamente, es el camino a la revancha de Yokasta. Contar con el estadio lleno, con la afición, sin importar los colores, es para apoyar a Yokasta”, detalló.

Otra cosa que dejó en claro es que no se ve en el ring.

“No, señor, esas cosas no son para mí. Para entrenar y hacerlo como condición física, sí, pero mira, es que a mí no me nace. No me veo que alguien esté leñateando la cara”, concluyó entre risas.