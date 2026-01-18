EN VIVO
Juegos Nacionales: Santo Domingo dominó el beisbol; Escazú y Pococí reinan en el fútbol

Lluvia de medallas en los últimos días de las justas.

Juegos Deportivos Nacionales
Juegos Deportivos Nacionales
Por José Fernando Araya 17 de enero de 2026, 18:21 PM

Poco a poco va cayendo el telón de los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026 y comienzan a destacar algunos ganadores. 

Por ejemplo, los equipos de la Asociación de Béisbol de Santo Domingo se coronaron en el beisbol de las justas al dejarse las categorías U15 y U19. 

La medalla de oro del béisbol U15 llegó luego de que triunfaran en los tres partidos en fila; la plata le correspondió a San José (2-1), el bronce a La Cruz (1-2) y el cuarto lugar a Alajuela (0-3).

Por su parte, en la categoría U19, Santo Domingo se quedó con una victoria ajustada al imponerse 4 carreras por 2 a Los Chiles, lo que lo dejó en el primer lugar, pero a falta de oficialidad por parte de la organización. 

Los atletas tuvieron un enorme recibimiento y una gran fiesta a su regreso al cantón de Santo Domingo. 

En otras disciplinas, Liberia por primera vez llegó a una final del baloncesto femenino de Juegos Nacionales, y no quiso dejar pasar la oportunidad de inscribir su nombre con letras doradas al derrotar a Palmares 51-48 y ganar su primera medalla de oro.

Juegos Deportivos Nacionales
Juegos Deportivos Nacionales

Los liberianos también se proclamaron campeones del balonmano masculino tras imponerse a La Cruz 28-23.

En la rama femenina, Cartago retuvo la corona ganada en Guanacaste 2024 al vencer a Heredia 16-13. 

Por su parte, el CCDR Escazú se proclamó campeón del fútbol femenino tras imponerse 2-0 ante Pococí en la gran final disputada este sábado en el Estadio Ebal Rodríguez.

Juegos Deportivos Nacionales
Juegos Deportivos Nacionales

Mientras que Pococí no permitió dudas y con un contundente 4-0 venció a San José para obtener la medalla de oro por segunda ocasión consecutiva.

Finalmente, cabe resaltar que Pérez Zeledón y Alajuela se coronaron campeones en el ciclismo de ruta que terminó el viernes. 

