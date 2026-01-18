Juegos Nacionales: Santo Domingo dominó el beisbol; Escazú y Pococí reinan en el fútbol

Poco a poco va cayendo el telón de los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026 y comienzan a destacar algunos ganadores.

Por ejemplo, los equipos de la Asociación de Béisbol de Santo Domingo se coronaron en el beisbol de las justas al dejarse las categorías U15 y U19.

La medalla de oro del béisbol U15 llegó luego de que triunfaran en los tres partidos en fila; la plata le correspondió a San José (2-1), el bronce a La Cruz (1-2) y el cuarto lugar a Alajuela (0-3).

Por su parte, en la categoría U19, Santo Domingo se quedó con una victoria ajustada al imponerse 4 carreras por 2 a Los Chiles, lo que lo dejó en el primer lugar, pero a falta de oficialidad por parte de la organización.

Los atletas tuvieron un enorme recibimiento y una gran fiesta a su regreso al cantón de Santo Domingo.

En otras disciplinas, Liberia por primera vez llegó a una final del baloncesto femenino de Juegos Nacionales, y no quiso dejar pasar la oportunidad de inscribir su nombre con letras doradas al derrotar a Palmares 51-48 y ganar su primera medalla de oro.

Juegos Deportivos Nacionales

Los liberianos también se proclamaron campeones del balonmano masculino tras imponerse a La Cruz 28-23.

En la rama femenina, Cartago retuvo la corona ganada en Guanacaste 2024 al vencer a Heredia 16-13.

Por su parte, el CCDR Escazú se proclamó campeón del fútbol femenino tras imponerse 2-0 ante Pococí en la gran final disputada este sábado en el Estadio Ebal Rodríguez.

Juegos Deportivos Nacionales

Mientras que Pococí no permitió dudas y con un contundente 4-0 venció a San José para obtener la medalla de oro por segunda ocasión consecutiva.

Finalmente, cabe resaltar que Pérez Zeledón y Alajuela se coronaron campeones en el ciclismo de ruta que terminó el viernes.



