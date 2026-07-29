Juegos Centroamericanos y del Caribe: Nadadora Alondra Ortiz gana cuarto oro para Costa Rica

La nadadora costarricense Alondra Ortiz ganó la cuarta medalla de oro para Costa Rica los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ortiz se colgó la presea dorada en los 200 metros mariposa con un tiempo de 2:13.73, cuatro centésimas de segundo por delante de la colombiana Stefany Baños (2:13.77), mientras que el bronce fue para la venezolana Leydar Moreno, quien registró 2:14.39.



"La victoria ratifica el gran momento de Alondra, quien representó al país en los Juegos Olímpicos de París 2024 y desde entonces se ha consolidado como una de las principales figuras de la delegación costarricense", detalló el Comité Olímpico Nacional (CON).

Además, en 2025, Alondra fue protagonista de los Juegos Centroamericanos de Guatemala.

Hasta este momento, Costa Rica ha ganado 15 medallas en las justas de Santo Domingo 2026, cuatro de oro, dos platas y nueve bronces.