Joshua Sósimo gana oro para Costa Rica en el U.S. Open de Taekwondo
Este evento es uno de los más prestigiosos del circuito internacional.
El taekwondista costarricense Joshua Sósimo, de la categoría -55 kilogramos juvenil, ganó medalla de oro en el U.S. Open.
Este torneo es uno de los eventos abiertos más importantes del mundo y el más fuerte de la región de América dentro del circuito internacional de este deporte.
Joshua es uno de los deportistas con más proyecciones y lo demostró, una vez más, en esta competencia internacional.
Recientemente, el deportista estuvo en un campamento de entrenamiento en España, y en el Open de Canadá.
El próximo gran objetivo de Sósimo será el Campeonato Mundial Juvenil, donde Costa Rica buscará nuevamente competir al más alto nivel internacional.