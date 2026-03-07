Joshua Sósimo gana oro para Costa Rica en el U.S. Open de Taekwondo

El taekwondista costarricense Joshua Sósimo, de la categoría -55 kilogramos juvenil, ganó medalla de oro en el U.S. Open.

Este torneo es uno de los eventos abiertos más importantes del mundo y el más fuerte de la región de América dentro del circuito internacional de este deporte.

Joshua es uno de los deportistas con más proyecciones y lo demostró, una vez más, en esta competencia internacional.

Recientemente, el deportista estuvo en un campamento de entrenamiento en España, y en el Open de Canadá.

El próximo gran objetivo de Sósimo será el Campeonato Mundial Juvenil, donde Costa Rica buscará nuevamente competir al más alto nivel internacional.