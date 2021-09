José Pablo Gil no pudo terminar final de singles en Brasil por lesión

El costarricense José Pablo Gil se vio forzado a retirarse este viernes de la final de singles del torneo Wheelchair de Brasil, debido a una lesión en la muñeca de su mano derecha que le imposibilitaba sostener con firmeza su raqueta.

A pesar de dolor, Gil disputó el primer set y parte del segundo ante el brasileño Adrián Rodrigues.

El tico se quedó de esta forma con el segundo puesto, aunque suma valiosos puntos en el ranking mundial y se coloca en la posición 52, mientras que en dobles marcha de 37.

"Retirarme era algo que no quería decir. Esas palabras me salieron forzadas, pero sabía que tenía que parar. No podía continuar jugando con el dolor y a la vez, no quería pensar que el dolor llevará a una lesión mucho más grave dejándome fuera de las canchas. Me voy con la satisfacción de cumplir con los objetivos: llegar a las finales, en una como campeón de dobles y en otra como subcampeón de singles", mencionó el paraolímpico en un comunicado de prensa.

El camino a la final del torneo de singles para José Pablo Gil inició derrotando a Sebastiao Silva 6-0/6-1, luego a José Weslley 6-1/6-2, en cuartos de final a Bruno Makey 6-2/6-0 , el jueves en semifinales a Jucelio da Silva 6-0/6-0 y este viernes en la final perder por retiro a causa de una lesión.

Además, hizo dupla con el brasileño Daniel Rodrigues en el Torneo de Dobles y donde obtuvo el primer lugar al derrotar este jueves a la dupla brasileña integrada por Bruno Makey y Felipe Santana Lima con marcador de 6-2/6-3.

El torneo Wheelchair de Brasil inició el pasado lunes 21 de septiembre en la ciudad de Sao Paulo con la participación de 32 competidores siendo este un certamen avalado por la ITF Tenis Internacional 1.