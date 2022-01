Jamaica clasifica a las Olimpidas de Invierno tres equipos de bobsleigh

Jamaica tendrá representación en los Jugos olímpicos de Invierno de Beijing, luego de que lograra clasificar tres equipos de bobsleigh y un esquiador.



Así lo anunciaron en redes sociales.

BREAKING:



JAMAICA, WE HAVE A BOBSLED TEAM HEADING TO BEIJING! 📣



It will be fire on ice as #TeamJamaica 🇯🇲 secured their spot at the 2022 Beijing #WinterOlympics. This will be the 1st time JAM has qualified in 3 Olympic bobsled events: four-man, two-man and women’s monobob pic.twitter.com/hRd5h7lDlG