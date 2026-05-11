Jair Pérez vuelve a ganar tras siete años en el Circuito Nacional de Surf

La tercera fecha del Circuito Nacional de Surf Banco LAFISE 2026 se disputó este fin de semana en Playa Guiones, Nosara, con olas de hasta 1.5 metros y condiciones ideales para la competencia.

Más de 150 atletas participaron en el evento, presentado por Corona Cero y Suzuki, en una jornada marcada por el alto nivel y varias victorias inéditas en la temporada.

Uno de los momentos más destacados fue el regreso al primer lugar de Jair Pérez en la categoría open masculino.

El surfista de Jacó, campeón nacional en 2013 y 2019, ganó una cerrada final con 15.5 puntos, superando a Oscar Urbina, Malakai Martínez y Tomas King.

“El sentimiento de victoria es el fruto del trabajo que uno pone todos los días”, comentó Pérez tras regresar a un podio nacional luego de siete años.

A pesar del resultado, Oscar Urbina se mantiene como líder del ranking general y sigue firme en la lucha por su primer título open.

En femenino, Erika Berra se dejó la victoria gracias a una combinación de 13 puntos, impulsada por olas de 7.00 y 6.00 unidades en la final.

“Ganar aquí en Guiones es especial”, señaló la campeona nacional del 2024, quien llega motivada tras clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La jornada también tuvo como protagonistas a los jóvenes talentos de Limón.

Koa Brayant, de 13 años, ganó la categoría sub-18 masculina en su primera final nacional, mientras que Mikela Castro, de apenas 11 años, mantuvo su dominio al triunfar en sub-18 y sub-14 femenino.

Otro de los surfistas que sigue marcando diferencia es Nils Sollar, quien ganó por tercera fecha consecutiva en la categoría sub-12 masculino.

En longboard, Dorian Torres se dejó la victoria en casa, mientras que Jefferson Tascón dominó la modalidad SUP surf con amplia ventaja.

La próxima parada del Circuito Nacional de Surf Banco LAFISE será en Playa Dominical, Osa, del 12 al 14 de junio.