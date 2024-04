Ingeniero Adrian Newey abandonará la escudería Red Bull de F1

El ingeniero Adrian Newey abandonará la escudería de Fórmula 1 Red Bull debido a la polémica que afecta al patrón del equipo Christian Horner, afirmó el jueves la BBC, citando fuentes cercanas al ingeniero y a la escudería.



Contactado por la AFP, un portavoz de la escudería dijo sin embargo que "Adrian está bajo contrato hasta al menos fines de 2025 y no estamos al corriente de que vaya a unirse a otro equipo".



La web especializada Motorsport.com afirma por su parte que Newey habría anunciado ya a los dirigentes de la escudería su decisión de abandonar el equipo al término de la temporada 2024.



Considerado como uno de los mejores ingenieros de la Fórmula 1, Newey, de 65 años, trabaja en Red Bull desde 2006, y ha diseñado los monoplazas que han llevado a la escudería a ganar seis campeonatos mundiales de constructores entre 2010 y 2023 y siete de pilotos, los del alemán Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 y 2013) y del neerlandés Max Verstappen (2021, 2022 y 2023).



Antes, el británico había trabajado para las escuderías Williams y McLaren.



Red Bull se encuentra sacudida por la polémica desde que Horner fue acusado por una empleada de la escudería por "comportamiento inapropiado".



El patrón de la escudería, de 50 años, ha defendido siempre su inocencia y fue absuelto a principios de marzo por Red Bull tras una investigación interna, que duró 10 semanas y fue llevada a cabo por un abogado externo designado por el equipo austríaco.



La empleada fue suspendida de sus funciones en el seno del equipo tras el rechazo de su denuncia, pero ya habría sido reintegrada. La BBC afirmó a mediados de marzo que dicha empleada había recurrido ante la Federación Internacional del Automóvil (FIA) por este caso.



Jos Verstappen, padre del triple campeón del mundo y él mismo expiloto de F1, valoró a principios de marzo que Red Bull "iba a explotar" si Horner se mantenía en su cargo.



El caso no ha tenido gran repercusión en los resultados deportivos de Red Bull: tras cinco Grandes Premios disputados esta temporada, la escudería domina ampliamente el campeonato del mundo de constructores, con 195 puntos sobre los 151 de Ferrari, su perseguidor.



Verstappen, vencedor en cuatro ocasiones ya esta temporada, también lidera el campeonato de pilotos con 110 puntos, por delante de su compañero mexicano Sergio Pérez (85 puntos).



Pero el propio Verstappen mostró hace varias semanas su apoyo a Helmut Marko, otro responsable de Red Bull cuya relación con Horner parece no ser demasiado buena.



Motorsport afirma también que Newey habría recibido una gran oferta de Aston Martin para unirse a esa escudería, y menciona como otra posibilidad Ferrari, mientras el ingeniero fue visto recientemente no demasiado lejos de la sede de la 'Scuderia' en Maranello, Italia.



"Si todas las personas que van a hacer ensayos a Mugello fichan por Ferrari, necesitaríamos comprar un autobús para ir a los circuitos", despejó sin embargo el patrón francés de Ferrari Fréderic Vasseur el pasado viernes. Mugello es un circuito situado no demasiado lejos de Maranello.