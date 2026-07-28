Icoder valora asumir administración de Estadio Nacional

El Estadio Nacional continúa siendo tema de discusión en el Consejo Nacional de Deportes. El pasado 25 de junio se aprobó una solicitud de modelo para la Administración del Estadio Nacional y su esquema de implementación por etapas. También 18 plazas por servicios especiales y la solicitud de las mismas ante la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP).

Así se desprende del acuerdo tomado por unanimidad en el acta ordinaria 24-2026, de la cual Teletica.com tiene copia.



Hay que recordar que el fideicomiso que administra el Estadio Nacional es con el Banco Nacional. Inició en el 2016 y vence en febrero de 2027.



En el documento, Donald Rojas, actual director del Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder), destacó que la institución ha valorado distintas alternativas de administración, como concesiones, alianzas público-privadas y gestión interesada; sin embargo, por diversas disposiciones normativas y operativas, no ha sido posible establecer una relación que resulte verdaderamente beneficiosa para el Icoder.

"Ante el vencimiento del contrato de administración, la institución debe definir un nuevo modelo de gestión para el Estadio Nacional y añade que la Unidad de Asesoría Jurídica determinó que no es viable prorrogar el fideicomiso, debido a que el contrato no contempla mecanismos de renovación. "De igual manera, indica que existe una inconformidad institucional con la forma en que actualmente se administra el Estadio Nacional, razón por la cual se exploraron alternativas para que el Icoder asuma directamente la administración del inmueble", señala el texto.

A raíz de eso, Rojas destaca que la Unidad de Instalaciones concluyó que "la única forma de asumir la administración del estadio es mediante la creación de una estructura de apoyo o el fortalecimiento de las unidades existentes", y agrega que la "Unidad de Planificación presentó una propuesta de modelo de gestión para que el Icoder asuma la administración del recinto".

También indicó que "el análisis no se limita a la creación de plazas por servicios especiales, sino que también comprende la forma en que dichas plazas se financiarían, indicando que el Estadio Nacional genera aproximadamente ₡1.800 al año".



Ante esa afirmación, Teletica.com buscó a Diana Posada, gerente del fideicomiso del Estadio Nacional, quien indicó que los ingresos de los últimos años son mucho menores a los montos que Rojas indicó en esa oportunidad.

"En el año 2024 los ingresos totales fueron de ₡924.204.248,00 y en el 2025 ₡1.009.600.045.21", aseguró Posada.



Nuevas plazas

Otro aspecto que mencionó Rojas en dicha sesión del Consejo es que "no se pretende crear una nueva unidad administrativa, sino fortalecer las dependencias existentes para que estas puedan asumir las funciones requeridas".

Para eso se requiere de la contratación de personal especializado en áreas de administración, asesoría jurídica, tecnologías de información, proveeduría, finanzas, recursos humanos, mantenimiento, planificación y mercadeo, entre otras.

"Además, informa que la propuesta contempla la creación de 18 plazas por servicios especiales, dos más de las que actualmente tiene el Estadio Nacional bajo el fideicomiso, las cuales corresponden a un profesional en tecnologías de información y un profesional en recursos humanos", añade Rojas.

Agrega que "la planilla propuesta sería menos onerosa que la actual, dado que los salarios del fideicomiso son superiores a los establecidos para los puestos equivalentes en el Icoder".

Ante eso, Posada, gerente del fideicomiso del Estadio Nacional, también expresó a este medio que esos datos no se ajustan al presente.

"En este momento, el Fideicomiso cuenta con 10 personas funcionarias para gestionar, mantener y administrar las instalaciones del INS Estadio. Cinco de ellas en el área de mantenimiento y las otras cinco en el área administrativa, gerencial, de mercadeo y contratación pública", añadió.

Será cuestión de tiempo para ver qué sucederá con el Estadio Nacional, una estructura a la cual Teletica.com le ha dado seguimiento y de la cual usted puede leer los artículos aquí: