Icoder sobre donación de Gran Maratón Costa Rica: “No contábamos con unos costos indirectos”

El director del Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder), Donald Rojas, respondió todas las consultas referentes a la donación que realizará la la Gran Maratón Costa Rica, evento que se realizó el 30 de noviembre de 2025 y que organizó Leonora Jiménez.

La organización de ese evento informó que la inscripción tenía un costo de ₡19.000 y que se esperaba la participación de 10.000 corredores. Por lo que si se cumplen los 10.000 competidores y todos pagando la inscripción sería un total de ₡200 millones. Eso sí, este tipo de eventos suele dar algunas inscripciones de cortesía.

También indicó que el 100% de su valor de inscripción se destinará a una donación para un proyecto en el parque La Sabana, tal y como se puede apreciar en la página web.







Dos meses y medio después del evento, Teletica.com conversó con Rojas sobre la donación y aseguró que la donación será de unos ₡101 millones de colones.

A Rojas se le consultó que por qué ese monto si se había informado que el 100% de las inscripciones sería donado.

“Bueno, hay unos temas ahí de liquidación con el pago de impuestos, con el pago de algunos costos que tiene que ver con Policía Municipal o Municipalidad de San José y otro par de costos ya asociados que definitivamente el pago del aval de la Fecoa, el uso del Estadio Nacional”, comentó Rojas.

Además, Rojas añadió que “no contábamos con unos costos indirectos” con algunos costos indirectos, como el que hablo de la Policía Municipal, que son casi ₡40 millones de colones, algo así, si no mal recuerdo”.

Incluso, el Icoder dio a este evento ₡20 millones para la realización de camisetas. Es decir, si la donación es de ₡101 millones, al final la donación asciende a los ₡81 millones.

Por su parte, este medio intentó conversar con Leonora Jiménez, organizadora del evento, y afirmó que pronto emitirá un comunicado de prensa con todos los detalles de la donación.

La entrevista completa con Rojas:

—¿Cómo está el tema de la donación de la Gran Maratón Costa Rica?

Si no estoy mal, la semana pasada nos llegó la nota ya por parte de la productora con el dato de la liquidación; son ₡101 millones y un poquito más, entonces estamos haciendo los trámites respectivos para que esos recursos puedan ser aceptados primero por parte de la institución. Hay que hacer un procedimiento técnico en la parte presupuestaria y legal para que eso pueda ser trasladado por parte de la productora al Icoder y queden en las arcas del Icoder.

Obviamente, tiene que convertirse en un presupuesto específico para que se mantenga ahí únicamente, entendiendo que su uso será únicamenteen la reparación de los circuitos de atletismo de La Sabana.

—En la conferencia de prensa cuando se anuncia el evento se dice que el 100% de las inscripciones serán donadas al Icoder, después informaron que eran 10.000 corredores, si hacemos la multiplicación por la cantidad de inscripciones y el costo son ₡200 millones porque ahora sale la cifra de ₡101 millones?

Bueno, hay unos temas ahí de liquidación con el pago de impuestos, con el pago de algunos costos que tienen que ver con Policía Municipal o Municipalidad de San José y otro par de costos ya asociados como el pago del aval de la Fecoa, el uso del Estadio Nacional.

—¿Pero eso sale de las inscripciones?

Sí, lamentablemente no es un tema de que yo esté organizando en la maratón, por eso me extraña que usted me pregunte esas cosas a mí.

Obviamente, al revisar eso con la gente de la productora, ellos hacen esos señalamientos. Inicialmente, porque eso se habló antes de saber cuánto iba a ser el monto, estuvimos de acuerdo, entendiendo que al final nuestro objetivo era alrededor de ₡100, ₡110, ₡120 millones. Bueno logramos esos ₡101 millones al parecer y hasta que no estén las arcas del Icoder, no podemos decir que ya sean seguros.

Sí estamos muy cerca de lograr esa donación y según nos comentó la productora. Tenemos la posibilidad de que para este año y el año siguiente se repita otro par de eventos similares y con eso podríamos completar el monto que se requiere para reparar el circuito mayor de cuatro kilómetros, que es el más grande que está dentro del Parque Metropolitano de La Sabana.

—Una última consulta de este tema don Donald, dice usted son ₡101 millones pero el Icoder le había dado ₡20 millones para patrocinar esta carrera, o sea al final lo que le queda al Icoder son ₡80 millones…

Sí, vamos a ver, nosotros no hicimoses un patrocinio, es un aporte, una donación de camisetas por ₡20 millones, las cuales, cuando se hace la matemática, si uno dice, bueno, sí quedaron libres ₡80 millones, por llamarlo alguna forma.

—¿Queda satisfecho entonces con eso, digo, usted me dice que antes les pareció atractivo porque les iban a dar ₡100 millones, pero al final termina siendo ₡80?

Sí, sí, vamos a ver, todo lo que sea obviamente ganancia para nosotros es realmente bueno, sí no contábamos con algunos costos indirectos, como el que hablo de la Policía Municipal, que son casi ₡40 millones de colones, algo así si no mal recuerdo, pero bueno estas cosas hay que entenderlas desde ese punto de vista y hay que entender un tema importante, hay un retorno importante en materia de imagen para la institución, en materia de promoción del deporte, el recreso de la actividad física, que no estaríamos contabilizando cuando hablamos de la donación de las camisetas, porque al final nosotros generamos otra gran cantidad de recursos para federaciones y otras organizaciones muchísimo mayores y no tenemos un retorno económico como se lo estamos teniendo en este en este caso.

—Después aparecieron los dorsales, unos que no se habían utilizado en la carrera en los Juegos Deportivos Nacionales como una donación del Icoder a la Fecoa, ¿Eso fue así?

Entiendo, o se dio, que no había para esos días el material para hacer los dorsales. La institución solicitó a organizaciones de la Gran Maratón que si tenían dorsales y ellos los donaron y se utilizaron. Nos pareció una buena idea, no tenía ninguna intención de hacer ningún tipo de publicidad ni patrocinio hacia nadie. Ya cuando lo vimos, hubiésemos querido que se taparan todas las marcas, pero bueno, no se dio y ya no podemos decir lo contrario.



