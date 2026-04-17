Icoder abre periodo de recepción de solicitudes de sede para Juegos Nacionales 2028

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) recibirá solicitudes de sede para la realización de los XLIV Juegos Deportivos y Paradeportivos Nacionales 2028.

El periodo para enviar la documentación será del 30 de abril al 15 de junio del 2026.

Así lo acordó el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación en su sesión ordinaria N.° 16-2026, celebrada el pasado 9 de abril.

El Icoder destacó que las solicitudes se deben enviar al correo electrónico [email protected].

"El reglamento busca garantizar que la sede asignada para la etapa final cumpla con las consideraciones técnicas, logísticas y sanitarias que permitan el adecuado desarrollo del evento, así como promover la participación de la organización local y aprovechar al máximo los recursos invertidos en la comunidad sede por parte de los diferentes entes públicos y privados para la realización del evento", cita el comunicado publicado en las redes sociales del Icoder.

Además, se informó que las justas de julio del 2027 se realizarán en el Área Metropolitana.

"El Consejo estableció que dichos Juegos no contarán con una sede cantonal ni provincial específica, sino que se llevarán a cabo en el Área Metropolitana, en escenarios que definirá oportunamente el Icoder", añade el texto.

