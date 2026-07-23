¡Histórico! Sherman Güity iguala récord mundial en 100 metros planos

El paratleta costarricense Sherman Güity igualó este jueves el récord mundial de los 100 metros planos clase T64 con una marca de 10.61 segundos.

Sherman logró ese tiempo en el World Para Athletics Grand Prix Tlaxcala 2026, en México.



Este tiempo lo había logrado el estadounidense Richard Browne en el Mundial de Doha el 28 de octubre 2015.

"Cuando pase la meta en los 100 metros, vi el registro en la pantalla gigante, de inmediato pensé que esta vez el viento no podía quitarme el récord. Gracias a Dios todo salió de gran forma, vamos por más", comentó Sherman.

La próxima competencia será el Istaff de Berlín el 30 de agosto y luego el Grand Prix de Cali del 17 al 21 de septiembre en los 100 y 200 metros clase T64.



En los pasados Juegos Paralímpicos París 2024, Guity logró una marca de 10.65, por lo que estuvo cerca, pero no lo logró.

Esta es la segunda medalla de oro obtenida por el velocista costarricense en el torneo azteca, el pasado martes Guity finalizó con un tiempo de 20.81, hasta ese momento Récord Mundial de la clase T64, sin embargo, lamentablemente no fue oficial pues el viento estuvo a su favor.



Medallas ticas

Hasta el momento, la delegación costarricense siete medallas de oro y tres de bronce.



Melissa Calvo: Oro en 100 y 200 metros libre, clase T13.



Sofía Orozco: Oro en 100 y 200 metros plazos clase T37.



Mari José Martínez: Oro en los 200 metros clase T12



Henry Cárdenas: Bronce en los 1500 metros clase T12



Nardy Álvarez: Bronce, Impulsión de bala clase F11



Dalessandro Abarca: Bronce 100 metros planos clase T63



Sherman Guity: Oro en 100 y 200 metros planos T64

