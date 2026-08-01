¡Histórico! Andrea Agüero conquista el bicampeonato mundial en los 'Adaptive CrossFit Games 2026'

La costarricense Andrea Agüero Valle revalidó por segundo año consecutivo la medalla de oro en los Adaptive CrossFit Games.

La fisioterapeuta, de 33 años, se proclamó bicampeona mundial en la categoría Visión en la élite del CrossFit adaptado.



La competencia se disputó del 24 al 26 de julio en San José, California, Estados Unidos y la tica ganó seis de las siete pruebas programados.

"Estoy muy feliz y muy orgullosa de todo el equipo de trabajo. La preparación fue impresionante y eso se vio reflejado en cada uno de los 'workouts'. Ganar seis de los siete eventos me deja completamente satisfecha con el trabajo que hicimos", expresó Agüero al recibir la medalla de oro.

Agüero ha competido en pruebas de CrossFit de alto rendimiento desde hace más de siete años, incluso antes de ingresar al circuito adaptado.

La deportista recibió el diagnóstico definitivo de una enfermedad congénita que combina retinosis pigmentaria y enfermedad de Stargardt, dos patologías que provocan un deterioro progresivo de la visión.

"Estoy profundamente agradecida con todas las personas que nos apoyaron y con quienes estuvieron pendientes desde Costa Rica durante toda la competencia", concluyó.

Andrea Agüero. Foto: Cortesía