Henry Núñez, presidente del CON: "No soy millonario, ni pensionado, ni voy a llegar a robarme la plata"

El dirigente Henry Núñez asumió la presidencia del Comité Olímpico Nacional junto a su agrupación Evolución Olímpica.

Núñez asumirá un cuarto mandato luego de ser presidente en tres periodos y gerente en uno.

—¿Qué análisis hace de un cuarto mandato suyo en el Comité Olímpico?



Estoy muy feliz, comprometido y orgulloso, una votación de 26 y 11 marca una gran diferencia y una votación secreta, tanto que se cuestionó el voto secreto y creo que nos benefició, conté más de lo que esperaba. Lamentablemente, un representante de una Federación se nos enfermó de última hora. Para mí representa un gran compromiso y lo vamos a asumir con la misma pasión con que siempre hemos trabajado con nuestros atletas. Hay temas muy importantes que vamos a buscar, necesitamos el apoyo de instituciones como el Inamu, PANI, otras instituciones públicas y el Comité Olímpico Internacional que les he hablado mucho acerca del deporte seguro.

—¿Qué opina que el triunfo fuera 26 a 11?

Demuestra la confianza y conocen a todos los compañeros del Comité Ejecutivo, eso tiene mucho peso. Para dirigir una organización como el Comité Olímpico no se puede llegar a improvisar, hay que prepararse. Yo fui atleta olímpico y eso me da la sensibilidad, pero yo me preparé, llevé 10 años en una federación para levantarla, tengo la experiencia de asumir el Comité Olímpico totalmente quebrado y desprestigiado a lo que es el día de hoy, tengo una maestría en Dirección de organización deportiva.



—¿Cuál es el principal objetivo a corto plazo?



Tener siempre los recursos para tener mejores rendimientos en nuestros atletas, vamos a crear una oficina de protección al atleta. Se están dando caso de abusos sexual a atletas y esto no se ha abordado con la prontitud que se necesita, va a ser una prioridad, vamos a buscar recursos internacionales, vamos a buscar recursos públicos.

—¿Se va a mantener en el puesto de gerente y ahora presidente?



El presidente del Comité Olímpico no gana como presidente, don Alexander (Zamora), nunca ganó ni un colón como presidente. Cuando yo asumí la primera vez la presidenta, los seis primeros meses tuve que trabajar 12 ó 15 horas diarias sin ganar un solo colón hasta que la asamblea me aprobó un recargo administrativo. El Comité Olímpico Internacional no permite que se le pague al presidente excepto que tenga un recargo administrativo y así lo establece el estatuto, entonces, siempre que tuve la presidencia, tuve un recargo como gerente, entonces yo ganaba como gerente, vamos a seguir en esa condición porque primero no soy millonario, no soy pensionado ni voy a llegar a robarme la plata, voy a llegar a ganármela como lo hemos hecho hasta ahora, muy honestamente, como le digo, por una gerencia se gana, no por la presidencia.

—¿Cree que estos van a ser sus últimos cuatro años como presidente del CON?



Hay que trabajar y sacarlos bien primero. Apenas vamos a asumir, tenemos que hacer una buena labor, qué va a pasar en cuatro años, no lo puedo adelantar, por estatutos sí podría. Si me pregunta en este momento si tengo interés, no voy a adelantar criterio. Hace tres años cuando dejé la presidencia, mi pensamiento era no volver a asumir la presidencia, pero por diferentes razones tomamos la decisión de que yo la volviera a sumir, hace tres años no pensaba hacerlo. Hoy no puedo adelantar, sé que vamos a hacer una buena labor, en cuatro años valoraremos la pertinencia o no, realmente, uno en estos puestos a veces le dan palo a uno. A veces insinúan que uno es un corrupto, que está aquí por un viaje y se olvidan que uno tiene familia y adolescentes, cuando uno ha hecho el trabajo honesto.

El respaldo que nos dan hoy las federaciones y los atletas olímpicos es porque ellos saben que hacemos un trabajo honesto, he escuchado políticos refiriéndose al manejo de los recursos, la invito a la diputada que se refirió cuestionando nuestra labor (Daniela Rojas, del PUSC), que revise toda la documentación y liquidaciones que hemos presentado al Icoder. Es más, en la página web del Comité Olímpico están todas las auditorías que nos han hecho a nosotros. Si algo puedo garantizar es que los recursos públicos, nacionales, internacionales y privados siempre se han manejado de una manera transparente. No vamos a permitir que sigan cuestionando a mí ni a la gente tan honorable que me acompaña en el comité ejecutivo.

—¿Qué falta por hacer en el CON?



Siempre hay mucho margen de crecimiento, no tenemos todavía recursos fijos, no hemos logrado y convencer a los políticos de la importancia de financiar el alto rendimiento. Nuestros líderes son positivos en una sociedad que tiene tantos modelos positivos, en el momento en que los políticos entiendan que cada atleta de alto rendimiento es un ejemplo y va a promover que miles de niños hagan deporte, a partir de ahí van a invertir. Tenemos que buscar construir infraestructura deportiva, somos de los pocos países del mundo y del continente que no tienen un Centro de Alto Rendimiento, el 90% de nuestras federaciones no tienen infraestructura deportiva, sobre ese trabajo hay que hacer. Hay que cacarear lo que hacemos. Todo lo que se hace en becas, capacitaciones, financiamiento de atletas para que atletas terminen la primaria, secundaria y universidad, financiamiento de maestría y doctorado de atletas, entonces la gente cree que en el Comité Olímpico Nacional pedimos plata y no trabajamos. Tenemos que trabajar mucho en publicitar lo que realmente hacemos.

—¿Qué le promete a los atletas?

A los atletas de élite y proyección a nivel panamericano creen en nuestro liderazgo, estaban esperando que asumiéramos de nuevo. Esto no es Henry Núñez, tenemos un equipo de profesionales muy interdisciplinario, uno administrativo y financiero que yo les llamo mis guardaespaldas, son los que cuidan los números y procedimientos para que todo salga impecable, esa es la principal promesa.