Henry Núñez: "Buscamos ganar todavía más medallas que nuestro último resultado histórico"

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026 serán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana y participarán 268 atletas costarricenses.

Para las pasadas justas, Costa Rica logró la cifra histórica de 33 medallas, cuatro de oro, nueve de plata y 20 de bronce.

Teletica.com conversó con Henry Núñez, presidente del Comité Olímpico Nacional (CON) sobre la expectativa de las competencias y también la selección de atletas.

—¿Cuál es la expectativa para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

Siempre nuestra expectativa es tratar de que nuestros atletas tengan los mejores resultados históricos, en los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados en El Salvador, hace cuatro años, se lograron el mejor resultado histórico con 33 medallas.



A nivel del Caribe ya si ganamos de oro, plata, bronce para nosotros son muy valiosos porque nos enfrentamos a países muy fuertes como Colombia, México, Cuba, Venezuela, entre otros, Dominicana, Puerto Rico, por supuesto. Entonces es bastante difícil ganar medallas y lo que buscamos es eso, ganar todavía más que la última vez que fue el mejor resultado histórico y sobre eso hemos venido trabajando todos estos años.

—Viendo la participación pasada fueron 4 oros, 9 platas, 20 bronces, 33 medallas, esto se logra gracias a esfuerzos económicos, pero siempre hace falta...



Es la misma historia siempre. Hay varios temas, uno es que no hay estabilidad en los recursos, pero bueno, por lo menos el gobierno nos ha ayudado muchísimo a través del Icoder, la empresa privada nos ha ayudado, hemos conseguido recursos internacionales y eso nos ha permitido financiar bien, hemos financiado más de 100 eventos internacionales como preparación para este evento, pero nunca es suficiente.



Igual, la carencia de infraestructura deportiva, habían algunos deportes que faltando un mes para los juegos no tenían ni siquiera dónde entrenar, tenían que andar viendo qué lugar alquilaban para entrenar, y creo que somos de los pocos países de todo el Caribe que no tenemos un centro de alto rendimiento donde puedan concentrarse las elecciones nacionales.



Entonces, ya ahí tenemos bastante desventaja, por eso es que no podemos aspirar incluso a más porque tenemos mucha carencia, pero con lo que tenemos, con lo que tenemos, con lo que invertimos y el talento de nuestros atletas, pues siempre aspiramos a por lo menos superarnos a nosotros mismos.



—Asistirán 268 atletas...



Si hubiéramos llevado todos los que clasificaban por los requisitos internacionales, hubiéramos llevado casi a 350 ahora, pero como le dije, nosotros hicimos ya nuestro propio filtro tratando de llevar el mayor rendimiento posible.



No significa que todos vayan a ganar medallas, porque no podemos ser injustos con nuestros atletas, cuando no les damos ni siquiera condiciones similares a los otros países del área, pero por lo menos si tratamos de ser un poco más estrictos en la selección.



—Siempre es difícil en los Juegos Centroamericanos porque muchos atletas quieren ir, pero no pueden ir todos: ¿Cómo fueron esos procesos de selección que son complejos?

No era solamente lograr clasificar, porque los sistemas de clasificación son muy variables. Algunos deportes son muy difíciles, en otros la verdad es que es muy fácil clasificar a nivel de criterios internacionales, pero nosotros definimos como prioridad número uno, atletas con proyección real, primero, de ganar medalla en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. También como requisito número dos, por lo menos haber ganado de manera prioritaria, haber ganado medalla de oro en los Juegos Centroamericanos que se realizaron el año pasado en Guatemala.



Y después de ahí, dependiendo de la disciplina deportiva, abrimos espacio para atletas que tuvieran, además de opciones reales de ganar medalla, por lo menos disputar las finales o llegar a disputar las finales dependiendo de la disciplina deportiva.

—En el caso de atletismo, bueno, que siempre es interesante, veo que son 13 atletas, y atletismo es un deporte mucho más en Costa Rica, está el caso de Vielka Arias, Rasheed Miller, quienes están en el Top 10 del ranking: ¿Cómo fue esos casos?

De hecho, inicialmente íbamos a ser un poco más estrictos también con el atletismo, pero más bien nos flexibilizamos hasta el top 8, que por lo menos lograran llegar a disputar la final, normalmente las finales se disputan con 8 competidores, ya sea de pista o dependiendo de la disciplina deportiva, y hasta el top 8 fue que flexibilizamos eso, y eso más bien nos permite llevar un poco más de lo que inicialmente íbamos a llevar.



—Veo que en atletismo irá Andrea Vargas, ella cumple los requisitos, ella no está Top 8...

No, en el caso de Andrea es un caso diferente, ella es de un atleta que ha dado resultados internacionales, que tiene una trayectoria que en el pasado no ha usado medallas de oro a nivel del Caribe ni del Panamericano, e incluso en esos momentos ella no iba rankeada como la mejor, en algunos casos incluso iba rankeada en otras posiciones, y al final terminó ganando la medalla de oro, entonces yo creo que el caso de ella es una excepción, e hicimos una excepción por la trayectoria.

A ella, incluso la tenemos como becada con proyección olímpica, y hasta que ella no demuestre lo contrario, un resultado dentro de los juegos no la vamos a excluir. No se puede comparar a ella con otros atletas que apenas vienen subiendo el rendimiento, y como le dije en otros eventos, ella, aunque no iba entre las favoritas, terminó ganando la medalla de oro, entonces no le vamos a quitar esa oportunidad, y hasta que ella no dé el rendimiento ya en las competencias del ciclo olímpico, ahí ya analizaremos si se toman otras consideraciones.



