Golovkin advierte a De La Hoya sobre una pelea entre ambos

El kazajo Gennady Golovkin advirtió crudamente este martes a Oscar De La Hoya sobre la posibilidad de "matarlo" en el ring, luego de que la retirada leyenda del boxeo hablara sobre un eventual regreso al cuadrilátero para pelear contra el campeón mundial de peso mediano.

"Ya conoces a Oscar, sabes lo sucia que tiene la boca", dijo a la AFP Golovkin, de 38 años, a través de un traductor cuando se le preguntó si se tomaba en serio el desafío de De La Hoya.

"Todo lo que involucra a Gennady Golovkin para él es una pesadilla. Él puede decir lo que sea. Pero déjeme decirlo de esta manera: si tuviera la oportunidad de matar legalmente a una persona en el ring, podría aprovecharla", advirtió.

Golovkin se está preparando para una defensa obligatoria de su título contra el invicto polaco Kamil Szeremeta en Florida el viernes.

De Le Hoya, de 47 años, anunció en agosto que planeaba salir de su retiro después de una ausencia de 12 años y dijo recientemente que quiere pelear en su regreso contra el campeón mundial de la FIB, título en poder de Golovkin.

"¿Sabes lo fácil que sería GGG para mí? Oh, Dios mío", aseguró De La Hoya al sitio web Boxing Scene el mes pasado. "Siempre hice un buen tiro y siempre destrocé a peleadores como él. En mi mente sería así de fácil".

De La Hoya no ha peleado desde que fue derrotado por el filipino Manny Pacquiao en ocho asaltos en 2008.

El expúgil mexico-estadounidense se aventuró en la promoción de carteleras de boxeo después de terminar su carrera y estuvo muy involucrado en la amarga preparación de las dos peleas de Golovkin con el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez en 2017 y 2018.

Golovkin señaló a la AFP el martes que estaba disfrutando de volver a pelear el viernes más de un año después de su última salida al ring, una victoria por decisión unánime sobre Sergiy Derevyanchenko.

También restó importancia a la posibilidad de una tercera pelea con "Canelo" Álvarez, quien derrotó al kazajo con una controvertida decisión mayoritaria en 2018 después de que su primera pelea terminara en empate.

"No pienso en esto porque estoy cansado de pensar en eso", dijo. "Han pasado más de dos años que hemos estado lanzando esto. No es mi culpa que esta pelea no haya tenido lugar". "Actualmente, es demasiado pronto para decirlo, pero existe la posibilidad de que esta pelea nunca suceda", puntualizó.